Prebytok na bežnom účte Nového Mesta dosiahol vlani vyše milión eur

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý upozornil, že pozitívny hospodársky výsledok dosiahla samospráva v náročnom roku.

Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto skončilo rok 2018 s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 1,1 milióna eur. Disponibilné prostriedky využije samospráva v rámci rezervného fondu na bezproblémové zabezpečenie chodu školských zariadení i príspevkových organizácií.



Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý upozornil, že pozitívny hospodársky výsledok dosiahla samospráva v náročnom roku. "Čelili sme výzve znižovať výdavky bez toho, aby to išlo na úkor služieb úradu," pripomenul Kusý, ktorý v tejto súvislosti poukázal na fakt, že začiatkom roka 2018 postihol viaceré mestské časti vrátane Nového Mesta výpadok príjmov na daniach, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov bežného účtu. Z toho sa financujú výdavky na chod škôl, príspevkových organizácií či služieb miestneho úradu.



Samospráva preto musela prijať viaceré úsporné opatrenia, úrad napríklad znížil počet pracovníkov, do rozpočtu v maximálnej možnej miere zapájal prostriedky z grantov a iných externých zdrojov. "Aj vďaka uvedeným opatreniam sme školám a škôlkam vlani do posledného centu vyplatili peniaze, ktoré mali schválené v rozpočte. Učitelia materských škôl navyše dostali odmeny," povedal Kusý.



Keďže aj tento rok sa očakáva, že príjmy z dane z nehnuteľností prídu na účet mestskej časti najskôr v apríli, Kusý deklaroval, že ušetrený milión chce Nové Mesto využiť na zabezpečenie finančného krytia výdavkov v prvých mesiacoch roka, aby zabezpečilo bezproblémový chod škôl a škôlok a ostatných organizácií mestskej časti.