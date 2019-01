Prechodová obec Malá Ida bojuje proti cestným pirátom

Podľa starostky Jany Kallovej vodiči v prechodovej obci ohrozujú svojou jazdou aj deti a ako ďalej uviedla, situácia je najzávažnejšia na Hlavnej ulici a počas rannej dopravnej špičky.

Malá Ida 24. januára (TASR) – O zvýšenie počtu policajných hliadok a častejšie meranie povolenej rýchlosti žiada obec Malá Ida v okrese Košice-okolie pravidelne. Podľa starostky Jany Kallovej vodiči v prechodovej obci ohrozujú svojou jazdou aj deti. Ako pre TASR uviedla, situácia je najzávažnejšia na Hlavnej ulici a počas rannej dopravnej špičky.



"Najväčšia nezodpovednosť vodičov je, že nezastavujú na priechod pre chodcov, kadiaľ prichádzajú deti do školy, to nás trápi asi najviac. No aj keď idú naspäť od Košíc, tak letia ako blázni. Väčšinou to nie sú vodiči z našej obce," povedala s tým, že na jej podnet bolo prisľúbené zvýšenie policajných kontrol.



Vlani na základe petície pribudli v obytných častiach obce aj spomaľovacie prahy. "Zastupiteľstvo ich schválilo a rovnako bol projekt odobrený aj príslušným dopravným inšpektorátom. Potom sme na stôl dostali ďalšiu petíciu od tých, ktorí spomaľovače nechceli. Opäť sme vec dali na posúdenie a rozhodlo sa, že jeden musíme odstrániť," spresnila. K jeho demontovaniu by malo dôjsť na jar.



V roku 2018 podľa Kallovej došlo v obci k 14 dopravným nehodám. K zlepšeniu dopravnej situácie v Malej Ide má prispieť i kruhový objazd pri kostole, kde sú odbočky na Košice, mestskú časť Košice-Šaca, Bukovec a Šemšu. Keďže je vydané aj stavebné povolenie, s jej realizáciou by sa malo začať čoskoro. "Táto križovatka aj tak nebude najšťastnejším riešením. Zišiel by sa nám obchvat obce - to je výhľad na budúce roky. Verím, že sa to niekedy podarí," uzavrela starostka.