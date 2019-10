Pred Starou tržnicou vyrastie iglu, má naučiť ľudí triediť tetrapak

Bratislava 21. októbra (TASR) - Pred Starou tržnicou v Bratislave bolo v pondelok umiestnené iglu. Ľudia sa v ňom naučia, ako správne triediť nápojové kartóny. Spoločnosť Tetra Pak realizovala prieskum, podľa ktorého sa zistilo, že 33 percent Slovákov nevie, ako sa tetrapakové obaly triedia.



V iglu sa návštevníci môžu dozvedieť niečo o separovaní a recyklácii tetrapakov a dostanú aj darček v podobe druhotného produktu, ktorý vznikol recykláciou nápojových kartónov, priblížila spoluorganizátorka podujatia Kristína Tašká. Iglu bude pre návštevníkov k dispozícii do utorka (22. 10.).



Organizátori uviedli, že správnym triedením sa dá prispieť k tomu, aby sme našu planétu šetrili pre ďalšie generácie a práve preto netreba podceniť vzdelávanie. „Triedenie nápojových kartónov má zmysel. Preto veríme, že sa nám podarí dovzdelávať čo najviac ľudí a aj tí, čo si doteraz neboli istí, do ktorého kontajnera nápojový kartón patrí, to už budú s istotou vedieť,“ dodáva Tašká.



Obchodný riaditeľ Tetra Pak Pavol Němeček hovorí, že všetky vrstvy nápojového kartónu možno ďalej spracovať jednoduchými postupmi a tým mu dať nový život. „Obal obsahuje v priemerne 70 percent papiera. Ten je vo všeobecnosti považovaný za obnoviteľný. To znamená, že jeho zásoby sa prirodzene obnovujú. Zvyšných 20 až 25 percent tvorí polyetylén, ktorý je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy, a päť percent tvorí hliník, ktorý chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami,“ vysvetľuje.



Němeček dodáva, že vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových utierok, vreckoviek, obalov na vajíčka, obálok, papierových tašiek či škatúľ na pizzu.



Organizátori pripomínajú, že na triedenie nápojových kartónov sú určené oranžové kontajnery. Kartóny sa môžu hádzať aj do žltých kontajnerov, kde sa zbierajú spoločne s plastami.