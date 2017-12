Pred synagógou v Košiciach prevrátili chanukový svietnik

Veľký deväťramenný svietnik – tzv. chanukovú menoru alebo chanukiju umiestnili pred synagógou pri príležitosti osemdňového židovského Sviatku svetiel - Chanuky. Prvú sviecu zapálili 12. decembra.

Košice 28. decembra (TASR) – Pred židovskou synagógou na Puškinovej ulici v Košiciach niekto v noci na štvrtok prevrátil a poškodil šesťmetrový kovový chanukový svietnik. Polícia v tejto súvislosti už začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci.



"Doposiaľ neznámy páchateľ zo včera nadnes prevrátil konštrukciu svietnika, pričom došlo k rozbitiu viacerých svietidiel umiestnených na konštrukcii so škodou prevyšujúcou 266 eur," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Veľký deväťramenný svietnik – tzv. chanukovú menoru alebo chanukiju umiestnili pred synagógou pri príležitosti osemdňového židovského Sviatku svetiel - Chanuky. Prvú sviecu na nej zapálil 12. decembra rabín Zev Stiefel.



"Naša komunita je zhrozená. Doposiaľ sme boli konfrontovaní 'len' s nenávistnými verbálnymi útokmi v podobe statusov na sociálnych sieťach, komentárov na internetových stránkach. Stalo sa úplne beztrestným šíriť nenávisť. Toto je však posun k činom, a to nás na celej kauze najviac znepokojuje. Uvidíme, ako sa k tejto kauze postavia vyšetrovacie orgány," reagoval na poškodenie menory predseda Židovskej náboženskej obce (ŽNO) Košice Richard Duda.



Verejné zapaľovanie sviečok chanukije bol podľa jeho slov krok k otváraniu židovskej komunity. Konštatoval, že bez zbližovania niet pochopenia a o to viac to ŽNO mrzí. "Menora bude opravená a znovu o rok zažiari počas sviatkov svetiel ako symbol dobra a nádeje pre lepšiu budúcnosť Slovákov," dodal.