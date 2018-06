Pred tunelom Branisko v nedeľu rátajte s niekoľkohodinovou uzáverou

Trasa obchádzky bude vedená po ceste I/18 so zjazdmi/výjazdmi Beharovce a Široké. Režim dopravy bude podobný ako pri začatí prác.

Bratislava 14. júna (TASR) - Pred tunelom Branisko treba v nedeľu (17.6.) rátať s niekoľkohodinovou uzáverou. Súvisí s úpravami na diaľničnom moste Korytné.



Mostný objekt sa nachádza v úseku D1 Beharovce – Branisko, priamo pred tunelom. Čiastočná uzávera diaľnice trvá od 15. apríla do 17. júna 2018, kedy bude od 6. do 12. h vo finálnej etape úplná uzávera diaľnice D1 počas odstraňovania prenosných dopravných značiek a zariadení.



"Trasa obchádzky bude vedená po ceste I/18 so zjazdmi/výjazdmi Beharovce a Široké. Režim dopravy bude podobný ako pri začatí prác," informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová s tým, že vtedy bola na tomto úseku rovnaká úplná uzávera.