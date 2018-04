Pred začiatkom sezóny vyčistili centrálnu časť Pienin od odpadkov

Letnú sezónu v najmenšom slovenskom národnom parku otvárajú počas tohto víkendu (21. a 22.4.).

Červený Kláštor 19. apríla (TASR) – Onedlho štartuje v Pieninách nová letná sezóna, pred niekoľkými dňami preto dobrovoľníci spolu s ochranármi vyčistili centrálnu časť národného parku. Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč pre TASR uviedol, že takmer stovka detí i dospelých vyniesla z turistických trás i mimo nich takmer tonu odpadu.



"V okolí dediniek Haligovce, Veľký Lipník a Lesnica máme stále problém aj s komunálnym odpadom. Ľudia sa stále nepoučili a vyhadzujú odpad do prírody. Najviac bolo fliaš a plastov rôzneho druhu, z tých väčších odpadov to boli napríklad časti motorových vozidiel a kusy kovov. Rieka Dunajec je tiež znečistená plastmi, čo prinesie voda zvrchu," priblížil Kĺč s tým, že dohromady sa vyzbieralo približne za štyri hodiny 960 kilogramov odpadkov. Je to menej oproti predošlým ročníkom akcie Čisté hory a potoky v Pieninách, podľa Kĺča boli i sezóny, keď sa vyzbierali aj dve tony odpadu.



V rámci 18. ročníka akcie sa čistili turistické chodníky v Prielome Dunajca a ďalšie trasy, ktoré sa na neho napájajú. Ďalšie skupinky zbierali odpadky v spomínaných obciach a v okolí Červeného Kláštora. "Okrem detí nám pomohli aj miestni podnikatelia, rafteri, pltnícka spoločnosť, múzeum a ďalší, ktorí pôsobia v cestovnom ruchu," doplnil Kĺč. Išlo podľa neho o výučbovú akciu pre deti, ale aj osvetovú pre všetkých návštevníkov i podnikateľov v regióne.



Okrem turistických je však v regióne aj množstvo cyklistických trás. Azda najväčšou atrakciou je tradičný splav Dunajca na pltiach či raftoch ale aj Chodník korunami stromov v Bachledovej doline. Kĺč v tejto súvislosti apeluje na návštevníkov, aby si odpadky brali so sebou domov a nevyhadzovali ich do prírody.



"Ľudia by si mali uvedomiť, že nie sú niekde v nákupnom centre, ale sú v prírode a fľaše a vrecúška tam nepatria. Zaťažuje to jednak ekosystém, našich pracovníkov a ani pohľad na odpadky v prírode určite nie je príjemný," zdôraznil.