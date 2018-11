Predajom kalendára chcú dobrovoľníci pomôcť ľuďom bez domova

Pre kalendár sa rozhodli z dôvodu, že málokto chce darovať priamo peniaze, preto dali ľuďom možnosť pomôcť iným takouto formou.

Prešov 10. novembra (TASR) – Podaním kalendára náhodnému okoloidúcemu uviedlo Prešovské občianske združenie Podaj ďalej v piatok (9.11.) podvečer do života charitatívny kalendár. Výťažkom z predaja chcú pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sú na ňom zobrazení.



Ako pre TASR povedala spoluzakladateľka občianskeho združenia Podaj ďalej Ľudmila Fedorová, bezdomovci sú zväčša vnímaní ako ľudia, ktorí prišli o svoj domov a nič neriešia.



"Dvanásť ľudí, ktorí sú na Charitatívnom kalendári 2019, sú pracujúci ľudia bez domova. Každý deň na štyri hodiny prídu do práce, snažia sa upratať naše ulice, dostanú za to nejakých 60 eur. Práve týmto ľuďom sme sa rozhodli pomôcť a trocha zlepšiť zimu. Zaplatíme im charitu, obedy, alebo teplé topánky, podľa toho, čo budú potrebovať, čiže nebudú to peniaze na ruku, ale idú priamo na nejaký úkon, ktorý budú potrebovať s tým, aby sme im troška pomohli," vysvetlila Fedorová.



Pre kalendár sa rozhodli z dôvodu, že málokto chce podľa jej slov darovať priamo peniaze, preto dali ľuďom možnosť pomôcť iným takouto formou. "Dostanú nejaký produkt, ktorý im viac-menej zostane a zároveň zabezpečia každému človeku teplé jedlo, alebo nájom na zimu," doplnila Fedorová.



Na fotografiách sú zachytení ľudia bez domova v divadelných kostýmoch, ktoré im zapožičalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. "Keď sme ukázali bezdomovcom kostýmy a nafotené fotky, nikto z nich sa nespoznal, boli úplne prekvapení. Myslím si, že tá fotografia vypovedá o mnohom," povedala Fedorová.



"Veľmi dobre sa mi fotilo, lebo títo ľudia sú úplne autentickí, nikdy v štúdiu možno neboli. Boli veľmi disciplinovaní, vďační a nadšení z toho, že vôbec majú možnosť účinkovať v divadelných kostýmoch, ku ktorým sa ani bežný človek možno nedostane. Mali možnosť si ich obliecť a preniesť sa do historických postáv, o ktorých sme s nimi pred fotením rozprávali. Týchto projektov sa vo svete nafotilo veľmi veľa, ale ja som si to vymyslel takto, že posunúť ich do nejakej zaujímavej úlohy," dodal fotograf Ján Štovka.