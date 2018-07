R. Trnka podal trestné oznámenie pre ponúkaný úplatok a vyhrážanie

Médiá informoval, že sa mu vyhrážajú zverejnením rôznych nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte.

Košice 3. júla (TASR) – Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka podal minulý týždeň trestné oznámenie vo veci ponúkaného úplatku a zastrašovania jeho osoby. Súvisí to podľa neho s kauzou nehospodárneho nakladania s prostriedkami v prípade elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktoré patrí pod Spojenú školu v Dobšinej.



"To, kto stojí za vyhrážkami, ako aj ďalšie skutočnosti, budú predmetom vyšetrovania," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



Trnka ešte 22. júna avizoval, že podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania a ďalších trestných činov. Médiá informoval, že sa mu vyhrážajú zverejnením rôznych nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte. Za "neriešenie" záležitosti týkajúcej sa elokovaného pracoviska v Sečovciach mu mal byť ponúknutý milión eur. Za nátlakom na jeho osobu stojí podľa neho "mafia v školstve".



Úrad KSK vtedy oznámil, že vzhľadom na podozrenia, že by daná "organizovaná skupina" mohla mať prepojenie na konkrétne stredné školy (ŠS) v kraji, boli zastavené všetky verejné obstarávania v SŠ. Z rovnakých dôvodov boli zastavené všetky výberové konania na riaditeľov škôl.



"Verejné obstarávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ako aj výberové konania na riaditeľov týchto škôl, sú naďalej zastavené. No vzhľadom na to, že trestné oznámenie bolo podané a prípadom sa ďalej zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, Košický samosprávny kraj priebežne vyhodnocuje situáciu," uviedla v utorok Činčárová.