Predsedníčka kraja Jurinová zvolala pre snehovú kalamitu krízový štáb

Žilina 17. januára (TASR) – Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zvolala vo štvrtok krízový štáb, pretože snehová kalamita ohrozuje aj školy, sociálne zariadenia a kultúrne pamiatky v správe ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa samosprávneho kraja Martina Remencová.



"Riešili sme dramatickú situáciu, ktorá nastala v niektorých našich zariadeniach. Snehová kalamita zasiahla 24 zariadení – štyri kultúrne, sedem sociálnych a až 13 škôl. Najviac dotknuté sú oblasti Kysúc, Oravy a Liptova," uviedla Jurinová.



Najčastejšie problémy sa týkali zatekania striech a budov či poškodenia odkvapových žľabov. "Niektoré sociálne zariadenia mali problém s dopravou, iné s hromadením snehu, ktorý nemajú kam vyvážať a bránia im v úprave cesty pre záchranné vozidlá," dodala hovorkyňa ŽSK.



Doplnila, že veľké množstvo napadaného snehu poškodilo dreviny v lesoparku v areáli Kysuckej galérie v Oščadnici. "So snehom intenzívne bojuje niekoľko dní aj Oravské múzeum. Spod masy ťažkého snehu bolo potrebné oslobodiť národné kultúrne pamiatky - Hviezdoslavovu Hájovňu či Oravskú lesnú železnicu, kde na trať okrem snehu popadali aj stromy. Múzeum sa niekoľko dní nevedelo dostať ani do Goralskej drevenice na sedle Beskyd," vysvetlila Remencová.



Pomocnú ruku podľa nej podal Záchranný zbor Orava Rescue systém, ktorý do terénu vyslal snežné skútre. Na akcii sa zúčastnil aj podpredseda ŽSK Igor Janckulík. "Terén bol mimoriadne náročný. Cesta trvala asi tri hodiny, počas ktorých sme viackrát zapadli. Dôležité je, že sme vyjazdili trasu a skontrolovali sme krov, ktorý našťastie nápor snehu vydržal. V piatok (18.1.) ideme do terénu opäť, aby sme drevenicu zbavili ťažkého snehu," informoval Janckulík.



Do odvolania je z bezpečnostných dôvodov pred verejnosťou uzatvorený aj Oravský hrad. "Prioritou ŽSK je ochrániť pamiatkový fond pred znehodnotením. Situáciu neustále vyhodnocujeme a monitorujeme. Veľká vďaka patrí práve pracovníkom našich zariadení, ktorí v týchto dňoch intenzívne pracujú na odstraňovaní snehu a zabezpečení zvereného majetku," uzavrela predsedníčka ŽSK.