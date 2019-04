Spolu-OD nesúhlasí s výsledkom volieb nového kontrolóra Bratislavy

Do tejto funkcie bol zvolený Marián Miškanin a to väčšinou hlasov poslancov za Team Vallo, ktorých v komunálnych voľbách podporilo Spolu i mimoparlamentné Progresívne Slovensko.

Bratislava 29. apríla (TASR) – Predsedníctvo mimoparlamentnej strany Spolu-OD nesúhlasí s výsledkami volieb nového hlavného kontrolóra mesta Bratislavy. Do tejto funkcie bol zvolený Marián Miškanin a to väčšinou hlasov poslancov za Team Vallo, ktorých v komunálnych voľbách podporilo Spolu i mimoparlamentné Progresívne Slovensko.



Spolu prekáža na Miškaninovi jeho "úzka naviazanosť" na politickú stranu Smer-SD či jeho ostatné pôsobenie na politicky citlivej pozícii riaditeľa Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. "To ho diskvalifikuje na túto funkciu, aj keby bol formálne najkvalifikovanejším kandidátom. Spolupráca so stranou Smer a jej nominantmi nie je pre Spolu prijateľná," informovala TASR hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.



Progresívne Slovensko pre TASR uviedlo, že vždy vylučovalo akúkoľvek spoluprácu so stranou Smer na národnej aj komunálnej úrovni, a toto slovo naďalej platí. "Mestskí poslanci mohli vyberať len z kandidátov na túto funkciu, ktorí sa do výberu prihlásili. Vedenie strán Progresívne Slovensko a Spolu sa nijak neangažovalo do nominácií a výberu hlavného kontrolóra Bratislavy, pretože sme presvedčení, že to vedeniam strán vôbec neprináleží," uviedla strana vo svojom stanovisku. Ako podotkla, rozhodnutie poslancov vzišlo z toho, že pri obmedzenom výbere z kandidátov uprednostnili odbornosť pred komunálnou históriou kandidáta.



Miškanin bude novým kontrolórom hlavného mesta od mája. Do funkcie prichádza z Finančnej správy SR, kde doteraz pôsobil ako riaditeľ Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. V minulosti pôsobil ako riaditeľ kancelárie vtedajšieho bratislavského primátora Milana Ftáčnika. Bol aj prednostnom Miestneho úradu v Petržalke. Niektorí bratislavskí mestskí poslanci upozorňujú, že v minulosti bol Miškanin nominantom strany Smer-SD. "Prekvapuje ma, že Team Vallo, zástupcovia strán Spolu a Progresívneho Slovenska, v bratislavskom magistráte akceptujú vyslanca strany Smer-SD vo veľmi dôležitej pozícii," povedala pre TASR starostka Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová.



Miškanin argumentuje, že je to vec každého poslanca, ako vníma súčasnú realitu. Dôležité podľa neho je, aby vo funkcii mestského kontrolóra bol človek vzdelaný a skúsený, zo samosprávy a z výkonu kontrol. "Tieto skúsenosti mám a ponúkol som ich. Poslanci to v hlasovaní ocenili a zvolili ma za hlavného kontrolóra. Ja v súčasnosti nie som v žiadnej politickej strane," skonštatoval. Poslanec Rastislav Tešovič je však presvedčený, že Miškanin bude dobrým kontrolórom. "Nie je členom žiadnej politickej strany a morálny kompas má dobre nastavený. Považujem ho za špičkového odborníka," povedal.



Vedenie Bratislavy tvrdí, že výber kontrolóra nie je jeho záležitosťou. Uviedlo však, že na Miškaninovi nastala najväčšia zhoda, lebo zjavne prevážili odborné predpoklady pred jeho angažovanosťou v mestskej komunálnej politike. "Jeho odbornosť nikto ani v diskusii na zastupiteľstve nespochybňoval. Do funkcie bol zvolený v druhom kole voľby 24 hlasmi z 38 hlasujúcich poslancov, takže nebol zvolený poslancami jedného klubu, ako je to verejnosti podsúvané," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. V druhom kole volieb nového mestského kontrolóra sa rozhodovalo medzi Miškaninom a bývalým starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom.