Predstavitelia okresných spišských miest rokovali o spolupráci

Levoča 3. apríla (TASR) – Poprední predstavitelia piatich okresných spišských miest rokovali v utorok (2. 4.) v Levoči o vzájomnej spolupráci. Na pôde historického mesta sa stretli primátori Levoče Miroslav Vilkovský, Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik, Kežmarku Ján Ferenčák, Starej Ľubovne Ľuboš Tomko a viceprimátor Popradu Štefan Pčola. Dohodli sa na spolupráci v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu, rokovali o zvýšení kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia.



„Hovorili sme tiež o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom či o rešpektovaní a zhodnocovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, posilňovaní mierových a priateľských kontaktov. Venovali sme sa aj cielenému marketingu územia i tomu, ako rozvíjať a prehlbovať cestovný ruch na regionálnej úrovni a organizovať spoločné prezentačné podujatia,“ uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský.



Témou rokovaní bolo aj prepájanie miest so susedným Poľskom či Maďarskom. Vilkovský upozornil, že Poľsko intenzívne buduje diaľničné pripojenia smerom na Nowy Targ, Gdaňsk a Varšavu. „Hovorili sme o tom, ako možno Spiš prepojiť až s Varšavou nielen v oblasti cestnej dopravy, ale aj železničnej či prostredníctvom cyklotrás,” doplnil Vilkovský. Pripomenul, že sa cyklistické prepojenie momentálne plánuje smerom od Popradu, cez Kežmarok, až po Levoču a Levočskú dolinu. Levoča má podľa primátora tiež záujem vstúpiť do rokovania o budovaní cyklotrasy smerom na Spišskú Novú Ves. Mestá Levoča a Spišská Nová Ves tiež rokujú aj o obnovení železničného prepojenia.



Keďže región Spiša zastrešujú až štyri oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), zástupcovia okresných miest sa preto dohodli, že vytvoria pre spišské mestá dokument o spolupráci v tejto oblasti. Riaditelia OOCR dostanú za úlohu vypracovať spoločný propagačný materiál na propagáciu spišských miest.



Predstavitelia spišských miest na rokovaní tiež prisľúbili aktívnu pomoc mestu Poprad, ktoré sa chce uchádzať o organizovanie Európskeho olympijského festivalu mládeže. V rámci participácie na organizovaní festivalu mládeže poskytnú mestá na Spiši aj svoje športoviská a ubytovacie kapacity pre potreby uskutočnenia tohto podujatia v Poprade.



Zástupcovia najväčších spišských samospráv sa plánujú stretávať každý polrok. Vilkovský deklaroval, že najbližšie chcú rokovať o využívaní rekreačných poukazov na území Spiša, ale aj o nových pravidlách v oblasti odpadového hospodárstva. Do dialógu chcú prizvať aj zástupcov ďalších menších spišských miest.