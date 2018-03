Prehliadkami jazdiarne v Topoľčiankach sa začala Veľká noc v žrebčíne

Počas štyroch dní budú mať návštevníci možnosť pozrieť si vystavené historické koče a bričky, ale aj ochutnať regionálne špeciality.

Topoľčianky 30. marca (TASR) – Prehliadkami jazdiarne spojenými s videoprezentáciou sa na Veľký piatok začalo v Topoľčiankach podujatie Veľká noc v Národnom žrebčíne. Počas štyroch dní budú mať návštevníci možnosť pozrieť si vystavené historické koče a bričky, ale aj ochutnať regionálne špeciality. Na Veľkonočný pondelok bude pripravený Kočiar pre Sissi, ktorým sa budú môcť záujemcovia povoziť po historickom zámockom parku. Zároveň sa budú môcť dať v areáli žrebčína odfotografovať a nechať si z fotiek vyrobiť vlastnú magnetku, informovali organizátori.



Jedným z exponátov, ktorý počas prehliadky žrebčína najviac púta pozornosť návštevníkov, je osobný koč prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Do žrebčína sa vrátil po rozsiahlej rekonštrukcii v lete minulého roka. Koč rekonštruovala poľská firma, ktorá ho vrátila do pôvodnej podoby pri zachovaní technologických postupov a materiálov, ktoré sa používali v minulosti. Zrenovované bolo aj čalúnenie a tmavomodrý zamatový 'tapacírung' interiéru kupé, ktorým sa prezident pravidelne vozieval zo železničnej stanice v Zlatých Moravciach do Topoľčianok.