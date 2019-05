Premávka električiek do Petržalky by už mala byť obnovená

Škoda na vozidlách po dopravnej nehode sa odhaduje na niekoľko tisíc eur.

Bratislava 30. mája (TASR) – Premávka električiek do bratislavskej Petržalke by už v súčasnosti mala byť obnovená. Vo štvrtok popoludní ju skomplikovala dopravná nehoda na križovatke Bosákovej a Jantárovej cesty, kde sa zrazila električka s osobným autom, ktoré malo ísť na červenú.



"Našťastie to nebolo vážne. Dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení. Podľa mojich informácií by mala byť premávka už obnovená," uviedol pre TASR Zenon Mikle, vedúci marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava (DPB).



Škoda na vozidlách sa odhaduje na niekoľko tisíc eur.