Premávka električiek po Karloveskej radiále je dočasne prerušená

Bratislava 22. júna (TASR) – Po Karloveskej radiále v Bratislave momentálne nepremáva električková linka X6. Dôvodom je vykoľajenie električky v dočasnom obratisku pri Molecovej ulici. Po jej trase premáva náhradná autobusová doprava.



"Zo zatiaľ nezistených príčin došlo v obratisku k vykoľajeniu elektriky linky číslo X6. Dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB) zabezpečil okamžite predĺženie už existujúcej náhradnej autobusovej dopravy po trase tejto linky X6," uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Wolfová. Nehoda sa zaobišla bez zranení, v čase vykoľajenia neboli v električke cestujúci.



Linka X6 premáva okružnou trasou Chatam Sófer, Most SNP, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, Kapucínska, Chatam Sófer. Náhradná autobusová doprava X5 je zabezpečená v úseku Pri kríži - Molecova, Most SNP, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, Kapucínska, Chatam Sófer, Molecova a Pri kríži.



V Bratislave sa v sobotu začala dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. V prvej fáze rekonštrukcie do konca septembra príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou – linkou X5, a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky.