Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená

Bratislava 29. marca (TASR) – So zdržaním desať až 20 minút musia v piatok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy sa vodiči zdržia do desať minút, rovnaké zdržanie je podľa Stellacentra aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca, v Bratislave na Račianskej ulici v smere do mesta, ale aj v smere z Čiernej Vody a z Vajnôr. Podľa Zelenej vlny RTVS sa kolóny sa tvoria v hlavnom meste aj na Gagarinovej smerom do centra.



Zdržanie do 15 minút je hlásené v Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy a v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do hlavného mesta. Ešte dlhšie si vodiči postoja v kolónach v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Tu je hlásené zdržanie do 20 minút.