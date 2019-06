Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená

Zelená vlna upozorňuje aj na nehodu na Brnianskej ulici v smere do centra, kde sa zrazil autobus s autom.

Bratislava 20. júna (TASR) – So zdržaním desať až 20 minút musia vo štvrtok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zdržanie do 20 minút hlásia vodiči v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej ulici v smere do mesta, ale tiež v Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy.



Kolóny a zdržanie do 15 minút hlásia vodiči na Hradskej ulici v smere z Vrakune do centra mesta, na diaľnici D1 pred Prístavným mostom od Zlatých pieskov, v Moste pri Bratislave smerom do hlavného mesta a v Ivanke pri Dunaji smerom od Bernolákova do Bratislavy.



S približne desaťminútovými kolónami je potrebné počítať v Bratislave na Račianskej, Gagarinovej, Ráztočnej, Dvojkrížnej, Hradskej a Vajnorskej smerom do centra. Rovnako si vodiči postoja aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, z Čiernej Vody a Vajnôr smerom do Bratislavy a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.



Zelená vlna upozorňuje aj na nehodu na Brnianskej ulici v smere do centra, kde sa zrazil autobus s autom. Blokovaný je autobusový jazdný pruh a zároveň odbočka z Pražskej na Prokopa Veľkého. Vodiči by sa však mali zdržať len krátko. Opatrne treba jazdiť aj na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy, kde je na 14. kilometri v strednom jazdnom pruhu odstavený kamión a vyteká z neho olej.