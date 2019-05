Premávka v Bratislave a okolí je spomalená, na obchvate je nehoda

Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny.

Bratislava 30. mája (TASR) – So zdržaním desať až 35 minút musia vo štvrtok ráno vodiči počítať na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda na D1. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zelená vlna hlási nehodu na obchvate smerom na Zlaté piesky. Blokované sú dva jazdné pruhy a kolóny začínajú už pri výstavisku v Petržalke. So zdržaním 15 minút musia vodiči počítať na D2 smerom z Malaciek na vstupe do hlavného mesta.



Stella centrum informuje o kolónach na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, kde sa vodiči zdržia desať minút, rovnako ako v Čiernej Vode a Vajnoroch. V Ivanke pri Dunaji zdržanie predstavuje 35 minút, v Dunajskej Lužnej 20 minút, v Moste pri Bratislave 15 minút. V Bratislave na Račianskej ulici sa vodiči zdržia 15 minút, rovnako ako na Hradskej, na Ulici svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržia 20 minút.