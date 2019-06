Premávka v Bratislave je opäť spomalená, tvoria sa kolóny

Zelená vlna hlási nehodu na D2 za Lozornom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Kolóna sa tvorí na D1 na vstupe do Bratislavy v smere zo Senca, vodiči si počkajú 20 minút.

Bratislava 27. júna (TASR) – So zdržaním desať až 20 minút musia vo štvrtok ráno vodiči počítať na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zelená vlna hlási nehodu na D2 za Lozornom v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá a na ceste sú aj kusy plastov. Kolóna sa tvorí na D1 na vstupe do Bratislavy v smere zo Senca, vodiči si počkajú 20 minút.



Stella centrum informuje o výraznom zdržaní v Stupave na hlavnom ťahu, v smere do Bratislavy, kolóna sa tvorí už pred vjazdom do Stupavy od Lozorna. Kolóny sa tvoria aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, kde sa vodiči zdržia desať minút, rovnako ako v Čiernej Vode a Vajnoroch. Na D2 v smere zo Stupavy si počkajú 15 minút. V Dunajskej Lužnej zdržanie predstavuje 20 minút, v Ivanke pri Dunaji a v Moste pri Bratislave 15 minút.



V Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej sa vodiči v smere do mesta zdržia 20 minút, na Hradskej 15 a na Račianskej ulici desať minút.