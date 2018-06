Premávku na ceste pod Strečnom po nehode úplne obnovili

Požitie alkoholických nápojov u vodičky a vodiča zistené neboli.

Strečno 3. júna (TASR) – Premávka v úseku cesty 1/18 pod Strečnom v smere na Vrútky, kde v nedeľu popoludní došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch osobných áut, bola úplne obnovená o 16. hodine. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Podľa predbežne zistených informácií polície malo k dopravnej nehode dôjsť tak, že vodička poľského auta Renault Clio jazdiaca v smere od Martina z doposiaľ presne nezistených príčin údajne plynulo prešla do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s vozidlom Ford Galaxy. „Pri nehode utrpeli zranenia vodička Renaultu a jej spolujazdec. Vo vozidle Ford Galaxy sa viezla päťčlenná posádka. Všetci účastníci dopravnej nehody boli prevezení so zraneniami do nemocnice. Podľa zistení by mali byť mimo ohrozenia života,” uviedla Balogová.



Požitie alkoholických nápojov u vodičky a vodiča zistené neboli. „Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uzavrela hovorkyňa.