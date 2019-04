Premiér sa bude v Medzilaborciach zaujímať o nemocničné lôžka

P. Pellegrini tiež zhodnotil uplynulých deväť mesiacov od ostatnej návštevy Medzilaboriec.

Medzilaborce 9. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa na utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach bude zaujímať o 25 doliečovacích lôžok, ktoré mali vzniknúť v tamojšej nemocnici, ako i príchod investora, ktorý mal v priemyselnom parku vytvoriť 25 až 30 a výhľadovo až 200 pracovných miest. Tieto témy boli totiž obsahom rokovania výjazdového rokovania vlády v Medzilaborciach v júli minulého roka.



"Nie na všetko má vplyv vláda, investor sa musí rozhodnúť sám. Budem sa pýtať, prečo ešte lôžka na dlhodobú starostlivosť nie sú. Pamätám si, približne 20 ich malo tu vzniknúť a mali byť dofinancované. Všetko to bude predmetom dnešného rokovania vlády a budem klásť veľmi otvorené otázky, či je zodpovednosť na strane niektorého z členov vlády, alebo zahaprovala samospráva. Všetko si to tu veľmi pekne teraz môžeme niekoľko hodín z očí do očí povedať," povedal premiér pred rokovaním vlády.



Zhodnotil tiež uplynulých deväť mesiacov od ostatnej návštevy Medzilaboriec. "Myslím si, že to bolo dobrých deväť mesiacov, pretože sme urobili množstvo zmien. Presunuli sme samotný regionálny rozvoj pod podpredsedu vlády. Má to teraz jeden z najvyššie postavených členov vlády ako strešnú organizáciu a veci sa, myslím, pohli, ale radšej nech nám povedia priamo občania Medzilaboriec, čo si o tom myslia. Či sa za tých deväť mesiacov niečo podarilo posunúť k lepšiemu, respektíve, kde ešte treba pridať a o čom treba dnes rozhodnúť, aby sme sa zas posunuli ďalej," dodal Pellegrini.