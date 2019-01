Úctyhodný vek: Ďalšou storočnou Prešovčankou je Irena Hajduková

V Prešove aktuálne žije šesť ľudí nad 100 rokov.

Prešov 18. januára (TASR) – Ďalšou Prešovčankou, ktorá sa v uplynulých dňoch dožila 100 rokov, je Irena Hajduková. K životnému jubileu jej zagratulovala aj primátorka Prešova Andrea Turčanová. TASR o tom informoval tlačový referent mestského úradu v Prešove Milan Grejták.



Hajduková pochádza z mestskej časti Solivar. Na Sadovej ulici prežila väčšinu života. Je najstaršia zo šiestich súrodencov. "Mala som krásnu mladosť," povedala pri spomienke na minulosť. V mladosti bola aktívna v speváckom zbore aj divadle. Rada počúva rádio, obľúbených má mnoho relácií, aby mala rozhľad. Ako veriaca si však rada popočúva aj náboženské relácie. Aj keď má problémy s chôdzou, stále je samostatná a ešte stále chodí aj do kostola.



Najprv sa učila za klobučníčku, ale teta jej povedala, že na klobučníctvo potrebuje mať aj svoj vlastný salón. "Vraj nech idem za krajčírku, pretože tie môžu šiť aj v kuchyni," prezradila Hajduková s tým, že práca krajčírky ju napĺňala do takej miery, až sa z krajčírstva stalo jej hobby. Šila pre celú rodinu a stovky ďalších ľudí – najmä svadobné šaty. "Nevesty mi potom vždy poslali zo svadby fotku v svadobných šatách," pochválila sa. Fotografie má stále pekne roztriedené. V súčasnosti zo starých odevov vyrába koberčeky, ktorými už potešila nielen celú rodinu, ale aj susedov. Bez práce jednoducho neobsedí.



Podľa nej je práve to dôvod, prečo sa dožila tak krásneho veku. Práca a zdravá strava. "Jem všetko, len v menšom množstve," prezradila.



Spomínala a rozprávala tiež príbeh s manželom Andrejom. Bol od nej o 12 rokov starší a podľa jej spomienok ju raz dokonca kolísal. "Ešte ma len kolísali, už ma zaňho sľubovali," vyslovila s láskou a s úsmevom v očiach. "Bol to skvelý muž, manžel aj otec – jednotka chlap. Vždy slušný a pozorný. Stačilo sa na seba pozrieť a už sme si rozumeli," dodala Hajduková.



V Prešove podľa Grejtáka aktuálne žije šesť ľudí nad 100 rokov. Všetko sú to ženy, z ktorých päť je 100-ročných a jedna má 104 rokov.