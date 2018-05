Do recyklácie sa v Prešove zapojilo 8500 žiakov, prispeli aj škôlkari

Na tieto aktivity dostali špeciálny set pozostávajúci z troch farebných tašiek - zelenej, žltej a modrej, do ktorých môžu triediť sklo, plasty a papier.

Prešov 10. mája (TASR) – Odpad v Prešove triedia tisícky žiakov. Najnovšie sa to hravou formou učia už aj škôlkari. Ide o materské školy na uliciach Fraňa Kráľa a Bratislavská, ktoré sa aktuálne zapojili do programu triedenia odpadu iniciovaného Technickými službami mesta Prešov (TSmP). Na tieto aktivity dostali špeciálny set pozostávajúci z troch farebných tašiek - zelenej, žltej a modrej, do ktorých môžu triediť sklo, plasty a papier.



Ako informoval tlačový referent mesta Milan Grejták, škôlkari vedia o životnom prostredí a separovanom zbere naozaj veľa. Naučili sa to podľa neho aj hrou a rôznymi aktivitami, v rámci ktorých z použitých a nepotrebných obalov vyrábajú rôzne figúrky, zvieratká či domčeky, recitujú však aj básničky a rozprávajú príbehy. "Využívajú pritom aj interaktívne pomôcky, na základe ktorých zisťujú, z akých materiálov sú vyrobené predmety okolo nich a do ktorej z farebných tašiek patria po tom, čo ich spotrebujú," priblížil.



"Verím, že deti naučia triediť odpad aj svojich rodičov a pomôžu chrániť prírodu nielen v našom meste, ale všade, kde sa nachádzajú," poznamenal riaditeľ TSmP Milan Tóth. V metropole Šariša je do projektov zameraných na separovanie zapojených už viac ako 8500 žiakov v 12 materských, 18 základných a 11 stredných školách.



"Priamo v školských triedach sú umiestnené špeciálne trojfarebné tašky na jednotlivé druhy odpadov. Technické služby mesta Prešov v rámci projektov dodali školám na základe ich požiadaviek aj deväťdesiat 1100-litrových kontajnerov na jednotlivé komodity," uzavrel Grejták.