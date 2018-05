KOCR Severovýchod Slovenska oslavuje päť rokov

Zakladajúcimi členmi KOCR boli Prešovský samosprávny kraj a päť oblastných organizácií CR. Momentálne KOCR združuje viac ako 90 partnerov. Za päť rokov pôsobenia preinvestovala KOCR 1,8 milióna eur.

Prešov 6. mája (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska má za sebou päť rokov. Jej predseda Michal Sýkora, ktorý je i starostom Štrby a prešovským krajským poslancom, hodnotí toto obdobie veľmi pozitívne. Podľa neho sa každoročne zvyšuje návštevnosť kraja i počet prenocovaní a v oblasti cestovného ruchu (CR) rastú tržby.



„Z roka na rok máme lepšie výsledky. Každá oblastná organizácia prispieva podľa výšky vybratej dane, v našom regióne najviac prispieva organizácia Vysoké Tatry. Finančné prostriedky sa potom rozdeľujú podľa kľúča, kto koľko dal, toľko sa mu aj percentuálne vráti,“ povedal pre TASR Sýkora. Zo zdrojov PSK získali za päť rokov 1,045 milióna eur, z členského prišlo na účet 538.000 eur, získali tiež dotácie od ministerstva dopravy.



Zakladajúcimi členmi KOCR boli Prešovský samosprávny kraj a päť oblastných organizácií CR. V súčasnosti KOCR združuje viac ako 90 partnerov. Za päť rokov pôsobenia preinvestovala KOCR vyše 1,8 milióna eur. Financie išli do rozvoja turizmu v oblasti marketingu, tvorby produktov a infraštruktúry CR.



"Naše aktivity sú zamerané na rozvoj CR a budovanie infraštruktúry. Robíme marketingové kampane pre verejnosť a zvlášť pre deti. Máme veľa aktivít, ktoré boli pozitívne hodnotené a ocenené v rámci Slovenska," dodal Sýkora.



K úspešným kampaniam patrí Legendárium a Legendárium Go!, ktoré propagujú kraj prostredníctvom legendárnych hrdinov, tiež Cyklopátranie Prešovským krajom, Letohrad zameraný na objavovanie hradov, fotografická súťaž Choď a foť. Úspech zaznamenala aj súťaž Najlepší v CR, kde prostredníctvom ocenení propagujú prevádzky a osobnosti, ktoré prispievajú k dobrému menu kraja.



V oblasti cykloturistiky investovala KOCR do značenia a obnovy stoviek cyklotrás. Financovala vypracovanie projektových dokumentácií na cyklotrasy v objeme 71.000 eur, išlo o úseky Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica, Stará Ľubovňa – Hniezdne.



Sýkora zdôraznil, že podpore riešenia cykloproblematiky výrazne prispelo zriadenie cyklistického koordinačného centra CykloPO. „Stále sa rozprávalo o cykloturistike, kde rezonoval projekt EuroVelo 11, čo je akoby diaľnica pre cyklistiku. V našom kraji povedie v smere Prešov – Sabinov – Mníšek nad Popradom štátna hranica. Riešili sme to na komisii regionálneho rozvoja CR, ktorej som bol predsedom a stále sa to zamotávalo. Nemal sa tomu kto na VÚC venovať. Tak sme vytipovali v každom okrese človeka, aby sme tieto trasy poprepájali, aby sme mali celý kraj napojený na susedov. Túto činnosť sme v priebehu minulého roka prevzali pod seba a vytvorili sme cyklistické koordinačné centrum ako súčasť KOCR,“ povedal Sýkora.



Cykloturistiku treba podporovať aj z toho dôvodu, že je nenáročná pre väčšinu ľudí. „Sme chudobnejším krajom, takže je dobré, keď sa budujú také trasy a robia také aktivity, ktoré môžu ľudia zadarmo využiť a nie sú náročné ani na udržiavanie. Netreba tu platiť ako za lyžiarske zjazdovky. Cyklistika je dostupná pre každého. Stačí sa rozhodnúť a sadnúť na bicykel. Keby sa nám to podarilo, uspokojíme nielen našich, ale aj početnú vrstvu ľudí v rámci Slovenska,“ dodal.