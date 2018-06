Prešovskí poslanci odobrili riaditeľa MMUAW v Medzilaborciach Cubjaka

Do funkcie ho v pondelok na základe odporúčania výberovej komisie menovalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Prešov 25. júna (TASR) - Novým riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach bude od 1. júla Martin Cubjak. Do funkcie ho v pondelok na základe odporúčania výberovej komisie menovalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"Novému riaditeľovi prajem veľa úspechov v jeho práci. Medzilaborecké múzeum Andyho Warhola má svoje miesto v kraji, ale aj na Slovensku. Verím, že turbulentné obdobie, ktoré bolo v predchádzajúcich rokoch a mesiacoch, je už za nami," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Cubjak bol od marca tohto roka poverený riadením múzea. Ako povedal, v prvom rade sa ho snažil personálne a odborne stabilizovať. "Pripravili sme niekoľko výstav. Pätnásteho júna sme otvorili veľkú zahraničnú výstavu v chorvátskom meste Zadar. Mám veľmi veľa vízií, ktoré by som chcel postupne realizovať. V tomto roku si pripomíname nedožité 90. narodeniny Andyho Warhola, čiže chceme pripraviť pestrý, bohatý program a taktiež by som chcel zlepšiť oblasť manažmentu a marketingu múzea," povedal pre TASR Cubjak.



Hrozba odobratia diel z múzea ich majiteľmi je podľa neho zažehnaná. "Jeden z dôvodov, prečo som sa vôbec vrátil naspäť do múzea, bol ten, že jednak to bola žiadosť rodiny Andyho Warhola, a jednak aj žiadosť súkromných zberateľov, ktorí prejavili dôveru v moju osobu a chceli, aby som tam prišiel a nejakým spôsobom to garantoval," skonštatoval Cubjak.



Múzeum podľa jeho slov plánuje získať ďalšie Warholove diela. "Už teraz môžem povedať, že mám rozdiskutované nejaké rokovania s privátnymi zberateľmi, ktorí by vedeli zapožičať ďalšie, nové, ešte nikdy nevystavené diela Andyho Warhola na Slovensku, ale aj iných autorov. Taktiež plánujem vycestovať do Pittsburghu, stretnúť sa s jeho rodinou a podpísať memorandum o spolupráci a začať transatlantickú spoluprácu, ktorej súčasťou bude, dúfam, aj obohatenie zbierky expozície MMUAW v Medzilaborciach," prezradil Cubjak.



Martin Cubjak je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore estetika a filozofia. Pôsobil vo viacerých súkromných firmách a tiež ako lektor, muzeoedukológ a kurátor MMUAW v Medzilaborciach.



Predseda PSK Milan Majerský sa ešte začiatkom februára rozhodol urobiť výmenu vedenia múzea. Absolvoval v tejto súvislosti podľa jeho slov náročné rokovania s kurátorom aj súkromnými majiteľmi obrazov, ktorí v minulosti už pohrozili ich presťahovaním inam.



Predchádzajúcu riaditeľku Ľudmilu Štecovú predseda PSK uvoľnil z funkcie na základe jej žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku koncu februára tohto roka.



Poslanci zároveň na pondelňajšom rokovaní vzali na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Emílie Antolíkovej, ktorá uspela vo výberovom konaní a od 14. júna 2018 pôsobí ako vedúca odboru kultúry Úradu PSK.