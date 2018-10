Krajskí poslanci odsúhlasili udelenie Cien Prešovského kraja

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po 15. raz rozhodoval o udelení týchto najvyšších krajských ocenení, prvýkrát ich udeľoval v roku 2004.

Prešov 22. októbra (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom pondelňajšom zasadnutí schválilo udelenie Ceny PSK za rok 2018 pre štyri osoby, z toho dve in memoriam. Komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK ich vybrala z 31 doručených návrhov.



Cena PSK za nezlomnú vôľu a odvahu pri presadzovaní morálnych hodnôt a slobody prejavu patrí politickému väzňovi Jozefovi Bobalikovi. Ako sa uvádza v odôvodnení, jeho rodina sa v roku 1946 odsťahovala na Ukrajinu. Jozef začal študovať, všetky plány však predčasne ukončila nečakaná udalosť. Počas tancovačky ho donútili prečítať protistalinský leták. O pár mesiacov neskôr ho zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia. Po siedmich rokoch bol oslobodený. Po návrate domov sa oženil a presťahoval do rodného Československa. Jeho príbeh sprostredkúva dokumentárny film Jozef a jeho bratia.



Cenu udelili in memoriam aj Radoslavovi Lackovi a Petrovi Toďorovi za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj PSK a mimoriadne významné zásluhy pri záchrane života, zdravia a majetku občanov Prešovského kraja a Slovenska. Radoslav Lacko bol hasičom 28 rokov a 222 dní, Peter Toďor 18 rokov a 60 dní. Obaja pôsobili v Prešove. Zaradení boli do leteckej skupiny záchranárov Hasičského a záchranného zboru východ.



"Počas služby obaja príslušníci vykonali stovky zásahov v rámci mimoriadnych udalostí, ako požiare, technické zásahy, dopravné nehody a ekologické zásahy," píše sa v materiáli s tým, že okrem iného zasahovali pri lesných požiaroch a povodniach vo viacerých okresoch na východe krajiny. "V prípade potreby boli povolaní na zásahy na území celej Slovenskej republiky," uvádza sa v odôvodnení. Obaja zahynuli pri páde vrtuľníka letky Ministerstva vnútra SR v Prešove 10. mája 2017 pri výcviku evakuácie zranenej osoby v podvese vrtuľníka.



Cenu PSK udelili aj prešovskému rodákovi, spevákovi Petrovi Lipovi, pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za intenzívny dlhoročný osobný vklad pre rozvoj slovenskej hudobnej scény, predovšetkým jazzovej a populárnej hudby a úspešnú propagáciu Prešovského kraja v celoslovenskom i zahraničnom rozmere. Podľa schváleného materiálu Lipa z titulu postu prezidenta Slovenskej jazzovej spoločnosti aktívne a účinne pomáhal pri založení a udržaní tradície Prešovských jazzových dní od roku 1990 a doteraz úzko spolupracuje s východoslovenskými hudobníkmi na ďalších hudobných projektoch.



Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po 15. raz rozhodoval o udelení týchto najvyšších krajských ocenení, prvýkrát ich udeľoval v roku 2004. Ceny PSK spolu s Cenou predsedu PSK slávnostne odovzdajú v decembri v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove.