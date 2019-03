Kuchárky z Prešova sa stretnú na súťaži Školská vareška 2019

Súťažnou úlohou je okrem iného príprava dvoch porcií moderného, inovatívneho, teplého pokrmu s prílohou, ktorý spĺňa výživové požiadavky školského stravovania.

Prešov 19. marca (TASR) – Kuchárky prešovských školských stravovacích zariadení sa stretnú v stredu (20.3.) na súťaži Školská vareška 2019. Nad súťažou, ktorú organizuje Prešovský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) a mesto Prešov, má záštitu primátorka Andrea Turčanová. TASR o tom informoval tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták.



O postupe jednotlivých súťažiacich rozhodla odborná porota zložená z certifikovaných hodnotiteľov SZKC. Súťažnou úlohou je okrem iného príprava dvoch porcií moderného, inovatívneho, teplého pokrmu s prílohou, ktorý spĺňa výživové požiadavky školského stravovania. Jedno jedlo bude pre hodnotenie odbornej poroty, druhé jedlo na prezentáciu verejnosti.



Súťažiaci by mali podľa Grejtáka pripraviť cenovo prístupný pokrm a technologicky správne spracovať mäso a použité suroviny. "Kvalita tepelnej úpravy je základom dobrého jedla a spokojnosti stravníka. Využívanie moderných pracovných postupov a kulinárskych úprav bude predmetom hodnotenia," vysvetlil Grejták.



V rámci finálového kola súťaže Školská vareška 2019 sa uskutoční aj súťaž v príprave sladkých dobrôt.



"Súťažiaci v tejto kategórii si môžu zvoliť dezert, a to zákusok, koláč alebo tortu. Dezert podľa vlastnej fantázie a s dôrazom na to, aby sa dal pripraviť v školských zariadeniach a bol aj cenovo dostupný," dodal tlačový referent mestského úradu.