Prešov má digitalizované historické mestské kroniky

Prešov 18. februára (TASR) - Mesto Prešov v týchto dňoch spúšťa projekt s názvom Kroniky mesta Prešov – história Prešova v 'denníkoch' mesta. Ide o digitalizovanie mestských kroník, ktoré sa tak podľa hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej zachovajú pre ďalšie generácie.



"V súčasnosti je spracovaných prvých dvadsať zväzkov kroník z rokov 1944 až 1975, a v týchto dňoch je na stránke kroniky.presov.sk sprístupnená prvá časť. Ako uvádza krátka anotácia na internetovej stránke, zápisky z rokov 1944 – 1959 boli spracované retrospektívne na základe novinových článkov, ale aj svedectiev vtedajších obyvateľov mesta Prešov. Neskôr, od roku 1959, sa zápisy do kroník viedli už chronologicky," vysvetlila Peknušiaková.



Námet projektu vyšiel z iniciatívy pracovníkov oddelenia kultúry a cestovného ruchu, ktorí v spolupráci s nitrianskou spoločnosťou pripravili digitálnu verziu mestských kroník. „Na technickom zabezpečení prevádzky internetovej stránky, ktorá bude slúžiť aj verejnosti, sa podieľali pracovníci úseku informatiky oddelenia podporných činnosti Mestského úradu v Prešove,“ doplnila Peknušiaková.



Finančné prostriedky, ktoré boli na úpravu kroník do digitálnej podoby použité, predstavujú sumu 2000 eur a mesto ich čerpalo z vlastných zdrojov. Rovnaká suma sa predpokladá aj v druhej fáze skenovania historických zápiskov.



Občania si môžu pozrieť digitalizované kroniky vo vysokom rozlíšení. Sú z obdobia, keď sa písali rukou či písacím strojom. Digitalizovaných bolo zatiaľ 5444 strán, pričom najobsiahlejšia kronika má 944 strán a vytvorený archív obsahuje viac ako 33 gigabajtov dát.



Podľa vedúcej oddelenia kultúry a cestovného ruchu prešovskej radnice Márie Putnockej chcú dokončiť digitalizáciu mestských kroník od roku 1976 do roku 2001.



"Našou ambíciou je sprístupniť verejnosti nové textologické vydanie najstaršej Kroniky mesta Prešov od prešovského mestského kronikára Belu Kleina-Tesnoskalského, ktorá zachytáva udalosti v Prešove od raného stredoveku až po druhú svetovú vojnu. Ak sa nám v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou poradí vyriešiť všetky potrebné náležitosti, mesto Prešov by sa tak mohlo pochváliť kompletnou zbierkou kroník v digitálnej podobe," povedala Putnocká.



Kroniky od roku 2002 do roku 2016 sú podľa hovorkyne mesta zverejnené v elektronickej podobe a ďalej sa zverejňujú podľa ich ukončenia.