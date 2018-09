Prešov chce zamestnať opatrovateľky a zaviesť poriadkovú službu

Pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby sa mesto rozhodlo z dôvodu, že sa v minulosti osvedčil.

Prešov 26. septembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na utorňajšom (25.9.) rokovaní vzali na vedomie a schválili podanie štyroch žiadostí mesta o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 860.000 eur.



Ide o projekty nízkouhlíkovej stratégie mesta Prešov vrátane aktualizácie Koncepcie mesta Prešov v oblasti energetiky, podpory opatrovateľskej služby, miestnej občianskej poriadkovej služby a cezhraničný projekt Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova.



Podľa vedúcej odboru strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdalény Artimovej pri zámere nízkouhlíkovej stratégie je dôležité to, že súčasťou spracovania stratégie je aj aktualizácia koncepcie energetického manažmentu mesta, respektíve koncepcie v oblasti energetiky.



"Túto koncepciu mesto v minulosti malo spracovanú, ale bolo to v roku 2006. V súčasnosti je už neaktuálna a navyše vyplýva mestu zo zákona. Nízkouhlíková stratégia závisí od počtu zamestnancov a je rozpočtovaná približne na 120.000 eur s tým, že spolufinancovanie mesta je na úrovni piatich percent," vysvetlila Artimová.



"Ďalší projekt, ktorý sme už predložili, je podpora opatrovateľskej služby. V minulosti mesto malo podporenú opatrovateľskú službu, ale v rámci národného projektu. Národný projekt bol ukončený, práve preto využívame možnosť získať finančné zdroje opäť v rámci iného operačného programu. Naším zámerom je podporiť 50 opatrovateliek v rámci mesta, kde máme šancu získať finančné prostriedky na úhradu miezd pre opatrovateľky. Projekt je rozpočtovaný na 500.000 eur a spolufinancovanie sa od mesta nevyžaduje," uviedla Artimová. Verí, že do konca roka bude projekt schválený a od začiatku nového roka ho budú môcť realizovať.



Pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby sa mesto rozhodlo z dôvodu, že sa v minulosti osvedčil. "Keďže je možnosť zapojiť sa do konkrétnej výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje, využívame to a opäť podávame projekt. Chceli by sme zamestnať osem príslušníkov rómskej komunity s tým, že projekt je rozpočtovaný na 190.000 eur a je tam tiež päťpercentné spolufinancovanie," povedala Artimová.



"Projekt pod názvom Pohľad do minulosti nadväzuje už na realizovaný projekt z minulého obdobia. Realizovali sme ho v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Krosno. Viditeľným výsledkom z minulého obdobia je 3D bronzový model, ktorý je pred Šarišskou galériou. Chceli by sme naň nadviazať multimediálnou aplikáciou, ktorá bude doplnená aj o interaktívne prvky, hry a o spoluprácu s deťmi zo základných škôl. Chceme motivovať študentov, a hlavne žiakov základných škôl k poznávaniu histórie. Financie sú schválené vo výške takmer 57.000 eur," vysvetlila Artimová.