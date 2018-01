Prešov zaplatí v tomto roku z vlastných zdrojov 122 investičných akcií

Stavby financované z vlastných zdrojov sú rozpočtované na tento rok vo výške viac ako 7,3 milióna eur.

Prešov 10. januára (TASR) – Mesto Prešov bude v tomto roku realizovať 122 investičných akcií z vlastných zdrojov a má tiež schválených desať veľkých a tri menšie projekty, na ktoré radnica získala dotácie z cudzích zdrojov. Informovala o tom vedúca odboru strategického rozvoja mestského úradu Magdaléna Artimová. Stavby financované z vlastných zdrojov sú rozpočtované na tento rok vo výške viac ako 7,3 milióna eur.



V pláne investičnej výstavby sú zahrnuté akcie, ktoré plynule prechádzajú z vlaňajška do tohto roku. Sem patria opravy chodníkov, verejných priestranstiev, vnútroblokov a výstavba parkovacích plôch, pokračuje oprava domu smútku v mestskej časti na Solivare. Realizovať sa budú aj nové akcie, ako komplexnejšie rekonštrukcie školských budov a športoviská.



„Plán investičnej výstavby zo zdrojov mesta zahŕňa 122 investičných akcií, ktoré chceme čiastočne vykrývať aj z úveru Európskej investičnej banky. Ďalšie investičné akcie, to sú tie schválené projekty, tam máme schválených desať veľkých investičných projektov, spomeniem prestupný uzol, cyklotrasy, ako cykloželeznička 1,5-miliónový projekt, plus štyri cyklotrasy v rámci mesta, máme aj kryté parkovacie zariadenie schválené a máme tam aj rekonštrukciu materských škôl,“ uviedla Artimová. Predbežne sa dostala do rozpočtu suma šesť miliónov eur z cudzích zdrojov. Ide o systém predfinancovania, mesto bude realizovať stavbu a potom môže fakturovať výdavky.



Artimová konkretizovala, že mesto vlani podalo 28 žiadostí na podporu väčších investičných projektov cez rôzne operačné programy. Zatiaľ má schválených 13 projektov, ostatné sú v procese hodnotenia. K menším patria rekonštrukcie dvoch telocviční a oprava vchodov a obnova poštových schránok v nájomných bytoch v lokalite Stará tehelňa.



V tomto roku sa prešovská radnica chce uchádzať o externé zdroje v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne na zariadenie opatrovateľskej služby na Bernolákovej ulici, do úvahy prichádza aj zriadenie senior centra v bývalom zariadení denného centra na Jiráskovej ulici.