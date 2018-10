Prešov začal riešiť dopravu v lokalite Vydumanec–Za Kalváriou

Aktuálne sa tvorí dopravná štúdia, ktorá navrhuje možnosti dopravnej obslužnosti tohto územia.

Prešov 19. októbra (TASR) – Mesto Prešov začalo riešiť dopravnú obslužnosť lokality Vydumanec – Za Kalváriou. Pracovnú verziu štúdie zverejnilo na svojej webstránke. Občania sa k nej môžu elektronickou formou alebo písomne vyjadriť do konca októbra.



Ide o zastavanú lokalitu, ktorej dopravnú kostru v časti Za Kalváriou tvoria hlavne ulice Terchovská a Ku Brezinám, pričom komunikácie nespĺňajú potrebné parametre. Pre budúci rozvoj celého územia štúdia bude riešiť aj dopravu v oblasti Vydumanec.



"Aktuálne sa tvorí dopravná štúdia, ktorá navrhuje možnosti dopravnej obslužnosti tohto územia. Jej hlavným cieľom je zadefinovanie kapacitne vyhovujúceho dopravného vybavenia tohto územia vo vzťahu k existujúcim a navrhovaným pozemným komunikáciám a k ďalšiemu územnému rozvoju dotknutých lokalít," uviedol tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták.



Spracovatelia už zmapovali dopravné a inžinierske siete a uskutočnilo sa aj stretnutie s obyvateľmi dotknutej lokality, kde im bola predstavená pracovná verzia štúdie s možnosťami riešenia dopravy. Občania na stretnutí už vyslovili svoje pripomienky, ďalšie ešte môžu podať osobne či elektronicky do konca októbra.



"Konečná verzia bude kompromisom medzi technickými normami a možnosťami, ktoré lokalita poskytuje. Občania sa nemusia báť, určite sa pritom nebude zasahovať do vlastníckych práv," doplnil Grejták.



Pracovná verzia Dopravnej štúdie Vydumanec – Za Kalváriou je podľa jeho slov okrem elektronickej podoby prístupná i na mestskom úrade.