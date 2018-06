Prešov môžu návštevníci spoznať pomocou novej mobilnej aplikácie

Audiosprievodca je elektronický prístroj, na ktorom je nahraný výklad k jednotlivým pamiatkam, obrazom či pozoruhodnostiam.

Prešov 24. júna (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš pripravila pre návštevníkov Prešova ďalšiu mobilnú aplikáciu - audiosprievodcu mesta Prešov. Okrem audiokomentára ponúka aj niekoľko ďalších tipov, turistických trás a užitočných informácií.



Audiosprievodca je elektronický prístroj, na ktorom je nahraný výklad k jednotlivým pamiatkam, obrazom či pozoruhodnostiam a návštevník tak podľa Niny Šilanovej z OOCR Región Šariš nemusí čakať, kým sa naplní minimálny počet potrebný na "živého" sprievodcu.



"Ďalšou výhodou je, že užívateľ si sám určí tempo, akým chce prejsť po vyznačenej turistickej trase, môže si kedykoľvek prístroj pozastaviť a oddýchnuť si na mieste, ktoré ho práve zaujalo," povedala Šilanová.



"Myšlienku vytvoriť pre mesto Prešov audiosprievodcu, ktorého by mohol návštevník využiť nepretržite, počas celého roka, sme mali už dávnejšie, no odrádzala nás vysoká cena týchto špecializovaných prístrojov. V súčasnosti, keď sú v trende rôzne aplikácie a multifunkčný dotykový telefón majú vo vrecku už aj školáci, sme upustili od prvotného zámeru a rozhodli sme sa ísť modernejšou cestou tvorbou aplikácie pre návštevníka, ktorá by spĺňala aj funkciu audiosprievodcu. Aplikácia obsahuje takmer 30 nahovorených audionahrávok o pamiatkach v historickom centre Prešova, ktoré si môže návštevník prehrať podľa toho, kde sa práve nachádza," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš a autor aplikácie a jej konceptu Branislav Švorc.



Audiosprievodcovia nie sú podľa jeho slov v turisticky atraktívnych lokalitách žiadnou novinkou. "Sú bežným štandardom. Prístroje sú žiadané a je po nich dopyt. Prešovská mobilná aplikácia navyše ponúka aj niekoľko ďalších možností jej využitia. Návštevník, ktorý mesto nepozná, sa vďaka prehľadným praktickým informáciám dozvie, kde sa dá ubytovať, dobre najesť, odporúča aj lokálne miesta na večerné posedenie, ponúka možnosť využitia sprievodcovských služieb a poskytuje informácie aj o doprave v meste," vysvetlil Švorc.



Používatelia v nej nájdu i mapu mesta, informácie o kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a pomôže im naplánovať najlepšie turistické a cyklistické trasy v okolí.



"Aplikácia je momentálne dostupná len v slovenskom jazyku. V súčasnosti pracujeme na jej anglickej verzii. Aplikáciu si môžu stiahnuť užívatelia s operačným systémom Android aj iOS," dodal Švorc.