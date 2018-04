Mladí Prešovčania podporia výzvu, ku ktorej ich vyzýva pápež František

Stane sa tak počas Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 29. júla v Prešove.

Prešov 22. apríla (TASR) - Mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta podporia výzvu Svätého otca Františka "1 milión mladých pre pápeža". Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti.



Stane sa tak počas Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 29. júla v Prešove. TASR o tom informoval Michal Lipiak z komunikačného tímu P18.



"Mladí dostanú osobné pozvanie k tomu, aby formou dobrovoľníckej pomoci pomohli desiatkam rozličných inštitúcií v celom meste. Urobia tak v duchu špeciálnej príručky DoCat, ktorá vyšla v desiatkach krajín sveta. V slovenčine vyjde práve pred P18. Obsahuje výber toho najpodstatnejšieho z náuky cirkvi, všetko podané jazykom pre mladých," uviedol Lipiak.



Názov diela DoCat, ktorý nadväzuje na obľúbenú sériu pre mladých YouCat, je odvodený od slovesa "to do" (robiť).



"DoCat je manuál pre mladých na ich cestu životom. Nielen v knižnej podobe, ale aj na sociálnych sieťach a v aplikácii. Obsahuje Božie slovo i učenie cirkvi," hovorí Katarína Hulmanová, tajomníčka Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá zodpovedá za toto podujatie.



"Pápež František pozýva mladých, nakoľko majú na to najlepšie predpoklady a silu, aby išli dopredu, menili svet a inovovali veci. Chceme ich preto pozvať, aby začali už teraz. Objaviť svoje talenty môžu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach a rozličných miestach angažovanosti," dodáva predseda eRka Juraj Králik.



Novinka bude súčasťou programu druhého dňa P18. Začne sa katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriami na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. "Po tom, ako si mladí teoreticky vypočujú slová o službe lásky, ktorá je najhlbšou podstatou cirkvi, pôjdu do ulíc," hovorí biskup Rusnák.



Navštívia napríklad domovy dôchodcov, detský domov, nocľahárne či mestský úrad alebo súd. V spolupráci s partnermi, ktorých v meste tím aktívne hľadá, mladí vykonajú praktické dobrovoľnícke aktivity s konkrétnym hmatateľným výsledkom typu maľovanie, čistenie okolia a iné.



"Oceňujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do toho zapájajú. Najmä Gréckokatolíckej charite Prešov, mestu Prešov, VÚC, rozličným iniciatívam v meste a okolí," dodáva eparcha Rusnák.