Nadácia Križovatka darovala prešovskej nemocnici 15 monitorov dychu

Prešov 31. mája (TASR) - V predposledný májový deň pribudlo v Perinatologickom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 15 monitorov dychu BabySense II v celkovej hodnote 1200 eur. Nemocnica ich získala do daru. Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., ich darovala 13 a z verejnej zbierky Nadácie Križovatka boli zakúpené ďalšie dva monitory. Primárke oddelenia neonatológie Ivete Revákovej ich odovzdala riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



"Nadácia Križovatka spolupracuje s oddelením neonatológie FNsP J. A. Reimana Prešov už od roku 2009, kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Neonatologické oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do dnešného dňa zapožičala 408 monitorov dychu," uviedla Tomasch.



Primárka Iveta Reváková dodala, že ich pracovisko patrí medzi šesť perinatologických centier na Slovensku, ktoré sú najvyšším konzultačným a liečebným centrom v rámci neonatológie vo svojom spádovom území. Počet novorodencov, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, každoročne pribúda, preto sú vďační za akúkoľvek formu pomoci.



Počas prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). "Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Postihuje deti v dojčenskom veku do jedného roka. Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov," uviedla Reváková.



Patrí k nim fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá). Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor. Môže to byť prikrývka, vankúš, hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách, tiež každé oslabenie detského organizmu (infekčné choroby, horúčky, zvracanie) a najmä choroby dýchacích ciest, ktoré zvyšujú riziko SIDS. Prístroj Babysense nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.



Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom ohrozeným SIDS. Snaží sa vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti na Slovensku.