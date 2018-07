Popri nedokončenom kúpalisku chodia Prešovčania už vyše tri desaťročia

Na snímke nedokončené kúpalisko pri športovej hale v Prešove dlhé roky chátra. Radnica ho nedokončila a momentálne situáciu komplikuje súdny spor. Prešovčania by však privítali, keby bolo hotové, mal tam byť totiž bazén, ktorý by spĺňal olympijské parametre. Prešov, 22. júla 2018 Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 22. júla (TASR) – Nedokončené kúpalisko pri športovej hale v Prešove dlhé roky chátra. Radnica ho nedokončila a momentálne situáciu komplikuje súdny spor. Prešovčania by však privítali, keby bolo hotové, mal tam byť totiž bazén, ktorý by spĺňal olympijské parametre.Na pôvodné plány radnice spomína i 75-ročný Ladislav Benko z Prešova, ktorý pôsobil kedysi v Prešove a potom v pražskej Dukle, najprv ako plavec a neskôr i pólista.povedal pre TASR Benko.V Prešove sa zrodilo podľa jeho slov viacero významných športovcov.zaspomínal si Benko, ktorý má na svojom konte niekoľko rekordov.Výhoda olympijského bazéna je v tom, že sa v ňom plavci vedia lepšie pripraviť.vysvetlil Benko.posťažoval sa Prešovčan Pavol Aman, ktorý bol v minulosti aktívnym plavcom, vodným pólistom a neskôr i trénerom plaveckých športov.povedal Aman.Mesto Prešov tvrdí, že v súvislosti s rozostavaným kúpaliskom pri mestskej športovej hale v súčasnosti prebieha na Krajskom súde súdne konanie vo veci neplatnosti pôvodnej kúpnej zmluvy z roku 1982, predmetom ktorej bol odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádza rozostavané kúpalisko plus okolie v podiele jednej polovice.povedala pre TASR hovorkyňa primátorky mesta Prešov Martina Poláková.