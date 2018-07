Prešov o necelé dva týždne privíta Národné stretnutie mládeže P18

Mladí sa po prvýkrát v histórii Slovenska zapoja do špeciálneho Popoludnia angažovanosti a N(M)oci modlitby. Akcia v podobných rozmeroch sa koná po tretíkrát v histórii našej krajiny.

Prešov 13. júla (TASR) - Takmer štyri tisícky mladých ľudí sa stretnú o necelé dva týždne v metropole Šariša. Vo štvrtok 26. júla sa v Prešove začne Národné stretnutie mládeže P18, ktoré potrvá do nedele 29. júla. Ako uviedol Michal Lipiak z Komunikačného tímu P18, počas štyroch dní prežijú mladí ľudia z celého Slovenska i zahraničia ich medzizastávku na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname.



"Mozaika duchovného a umeleckého programu, v ktorom vystúpia stovky hostí, láka na množstvo čísiel pripravených špeciálne na mieru. Program bude previazaný katechézami, stretnutiami mladých v malých skupinách a svedectvami. Chýbať nebude takzvané Expo povolaní s prehliadkou stoviek rehoľníkov, open air koncerty a divadelné predstavenia. Mladí sa po prvýkrát v histórii Slovenska zapoja do špeciálneho Popoludnia angažovanosti a N(M)oci modlitby. Akcia v podobných rozmeroch sa koná po tretíkrát v histórii našej krajiny," povedal Lipiak.



"Sme radi, že privítame mladých a veríme, že sa tu budú cítiť ako doma. My sa tu tak už cítime," povedal hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala, ktorý sa nachádza už v meste. V najbližších dňoch budú k nemu pribúdať ďalší členovia organizačného tímu.



"Prosíme o modlitby a o trpezlivosť s nami. Ide o podujatie, ktoré počas posledných príprav i akcie predpokladá zvýšený počet návštevníkov v meste. Plnšie môžu byť prevažne miesta, kde budú účastníci bývať, stravovať sa, alebo kde bude prebiehať hlavný program. Počas záverečnej svätej omše, ktorá je v programe v nedeľu 29. júla, bude výluka dopravy na Hlavnej ulici, od približne 11.45 h do 14.15 h," avizoval Chrvala.



Oficiálna príprava Národného stretutia mládeže P18 v Prešove sa začala vlani v septembri po blahorečení saleziána, kňaza Titusa Zemana. Tím P18 predpokladá, že do mesta príde vyše 4000 ľudí. Hoci je oficiálne prihlasovanie na P18 už uzavreté, k dispozícii je možnosť zaregistrovať sa priamo na mieste, avšak už bez možnosti získania stravy a ubytovania.



Hlavným organizátorom Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ho v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom.