Obžalovaného profesora z Kanady prepustia z väzby

Prešov 24. septembra (TASR) – Profesora z Kanady, ktorého obžalovali zo zločinov sexuálneho zneužívania, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, výroby detskej pornografie a prečinov prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a ohrozovania mravnej výchovy mládeže, prepustia v pondelok z väzby. Vyplýva to z rozhodnutia prešovského krajského súdu.



Okresný súd v Prešove ešte začiatkom septembra rozhodol o prepustení profesora z Kanady z väzby. Sudca Okresného súdu Prešov vtedy na neverejnom zasadnutí prijal písomný sľub obžalovaného, zloženú peňažnú záruku a rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby na slobodu. Obžalovanému zároveň uložil dohľad probačným a mediačným úradníkom a nariadil kontrolu technickými prostriedkami. Ďalej obžalovanému uložil obmedzenia, spočívajúce v zákaze vycestovať do zahraničia, zákaze kontaktovať osoby poškodené, svedkov, znalcov v predmetnej trestnej veci. Prokurátor vtedy podal sťažnosť.



"Senát Krajského súdu v Prešove dnes na neverejnom zasadnutí rozhodol o sťažnosti prokurátora v trestnej veci obžalovaného. Stotožnil sa s rozhodnutím Okresného súdu v Prešove s tým, že rozšíril uložené obmedzenia obžalovanému o zákaz vzdialiť sa z okresu Prešov okrem špecifikovaných úkonov za súhlasu probačného a mediačného úradníka," uviedla v pondelok hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Senát krajského súdu podľa jej slov následne vydal príkaz, aby bol obžalovaný v pondelok z väzby prepustený na slobodu ihneď po založení technického zariadenia k elektronickému systému monitoringu osôb.



"Podľa vykonaného vyšetrovania a zabezpečených dôkazov sa obvinený Kanaďan mal minimálne od roku 2009 až do leta 2017 v rodinnom dome v obci Veľký Šariš a inde dotýkať na intímnych miestach šiestich maloletých dievčat z Jarovníc. Pod zámienkou finančnej odmeny ich mal vylákať do svojho domu," informoval začiatkom júla hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



Rovnako mal nahé dievčatá fotografovať a uchovávať pre vlastnú potrebu vo svojom notebooku a na pamäťovej karte. Vo všetkých prípadoch mal pritom vedieť o tom, že ide o maloleté osoby.



"Vo svojom rodinnom dome vo Veľkom Šariši mal obvinený taktiež neoprávnene a bez povolenia v držbe malokalibrovku, u ktorej držba podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa zákona o strelných zbraniach a strelive. Zbraň polícia našla pri domovej prehliadke na skrini v spálni rodinného domu," doplnil vtedy krajský policajný hovorca.