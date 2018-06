Obvinený z vraždy svojej bývalej priateľky sa postavil pred súd

Obvinený Michail Ch. má so zavraždenou Veronikou sedemročného syna, ktorý žil viac ako rok s otcom v Nemecku napriek tomu, že bol úradne zverený do starostlivosti matky.

Prešov 18. júna (TASR) – Okresný súd v Prešove sa v pondelok zaoberal Michailom Ch., ktorý je obvinený zo zločinu vraždy svojej bývalej partnerky Veroniky Mitaľovej z Vtáčkoviec v okrese Košice-okolie.



"Trestnú vec obžalovaného z obzvlášť závažného zločinu vraždy sudca Okresného súdu v Prešove prerokúva na hlavnom pojednávaní vytýčenom na pondelok, utorok (19.6.) a štvrtok (21.6.). Obžalovaný na pondelkovom pojednávaní vyhlásil svoju nevinu," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Muža gréckeho pôvodu zatkli v Nemecku a tamojší sudca ešte 19. januára 2017 rozhodol o jeho vzatí do väzby. Slovenské orgány požiadali o vydanie obvineného na trestné stíhanie na územie Slovenskej republiky. Pokiaľ sa mu skutok dokáže, podľa slovenských zákonov mu hrozí 20 až 25 rokov za mrežami alebo na doživotie.



Mladá žena mala vyjsť v noci z domu svojich rodičov von iba v nočnej košeli a papučiach, pričom mala pri sebe mobilný telefón. K vražde podľa polície došlo v presne nezistenom čase zo 7. na 8. augusta 2016, išlo o úmyselný trestný čin. Telo nebohej bolo nájdené 8. augusta 2016 okolo 21. h v katastri obce Varhaňovce v okrese Prešov v blízkosti vodojemu neďaleko Vtáčkoviec. Smrteľnou ranou mala byť zasiahnutá oblasť záhlavia.



Obvinený Michail Ch. má so zavraždenou Veronikou sedemročného syna, ktorý žil viac ako rok s otcom v Nemecku napriek tomu, že bol úradne zverený do starostlivosti matky. Istý čas partneri žili aj na Slovensku.