Prešovčanke namerali za volantom viac ako 2 promile

Opakovaná dychová skúška dosiahla hodnotu až 1,08 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo je 2,25 promile.

Prešov 11. marca (TASR) – Polícia v Prešove obvinila 45-ročnú Prešovčanku Janu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Žena v nedeľu popoludní viedla motorové vozidlo značky Škoda Octavia po Košickej ulici v Prešove.



"Jazdila rýchlo, arogantne, z pruhu do pruhu bez znamenia o smere jazdy. Z uvedeného dôvodu bola na ulici Masarykovej zastavená policajnou hliadkou. Dychová skúška bola u nej pozitívna, a to s výsledkom 0,72 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo predstavuje 1,50 promile. Opakovaná dychová skúška dosiahla hodnotu až 1,08 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo je 2,25 promile," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Ako dodala, vodičke bol zadržaný vodičský preukaz a bola umiestnená do cely policajného zaistenia.