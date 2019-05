Športové podujatia na Hlavnej ulici v Prešove obmedzia dopravu

Na velodróme sa stretnú cyklisti, Hlavná ulica bude patriť silným mužom i tým, ktorí si preveria svoju kondíciu na 59. ročníku Večerného behu Prešovom.

Prešov 7. mája (TASR) – Viacero športových podujatí sa uskutoční v stredu (8. 5.) v Prešove. Na velodróme sa stretnú cyklisti, Hlavná ulica bude patriť silným mužom i tým, ktorí si preveria svoju kondíciu na 59. ročníku Večerného behu Prešovom.



"V súvislosti so športovými podujatiami 59. ročník Večerného behu Prešovom a Slovenský pohár silných mužov bude Hlavná ulica od 11.30 do 21.45 h úplne uzavretá, a to v úseku od križovatky s Jarkovou ulicou po križovatku s ulicou Hurbanistov," uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Novotná.



Cestná premávka bude podľa jej slov vedená na priľahlých uliciach Duklianska, Vajanského, Grešova, Masarykova, Levočská, Remscheidská, Okružná a Štefánikova.



"Počas uzávery Hlavnej ulice bude mestská hromadná doprava presmerovaná po náhradnej trase cez ulice Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova a Masarykova. Trolejbusovú dopravu nahradí autobusová," doplnila Novotná.



Dopravný podnik mesta Prešov zriadi dočasnú zastávku len na výstup na Remscheidskej ulici, približne 150 až 200 metrov za križovatkou s Levočskou ulicou.