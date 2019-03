Prešovská univerzita priblíži vedu žiakom základných škôl

Iniciátormi tejto myšlienky boli podľa jej slov primátorka Prešova Andrea Turčanová a rektor PU Peter Kónya.

Prešov 1. marca (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove spoločne s mestom Prešov intenzívne pracujú na rozvíjaní dobrých vzťahov, ktoré sa pretavujú do viacerých úspešných projektov. Najnovšie sa forma spolupráce zameria na priblíženie vedy žiakom prešovských základných škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Anna Polačková.



Iniciátormi tejto myšlienky boli podľa jej slov primátorka Prešova Andrea Turčanová a rektor PU Peter Kónya. "Táto aktivita vzišla z nášho spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom kalendárneho roka, kedy sme s pani primátorkou riešili možné formy spolupráce, a táto sa nám javila ako veľmi vhodná," priblížil Kónya.



Ako doplnil, mnohé deti sa už v mladom veku rozhodujú o svojom budúcom povolaní, a preto verí, že návšteva univerzity im môže pomôcť zorientovať sa v tom, čomu sa chcú následne venovať, prípadne, akým smerom sa budú ďalej uberať.



"PU je často cieľom mnohých žiakov prichádzajúcich z prešovských základných škôl. Deje sa to aj na základe predošlej skúsenosti či už počas Prešovskej detskej univerzity, Týždňa vedy a techniky alebo rôznych exkurzií, na ktorých sa žiaci môžu hravou formou dozvedieť o aktivitách univerzity," uviedla Turčanová.



Prvým krokom k rozvoju načrtnutej spolupráce bolo stretnutie riaditeliek a riaditeľov prešovských základných škôl v uplynulých dňoch s vedením univerzity, na ktorom sa oboznámili s univerzitnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou.



"Naša predstava spočíva v tom, že univerzita by v pravidelných intervaloch vypracovala plán akcií, ktoré by boli určené na popularizáciu vedy. Hravou a pútavou formou by sme ju následne, nad rámec školských osnov, prezentovali mladším vekovým kategóriám," vysvetlil rektor Kónya na stretnutí so zástupcami základných škôl, ktorí si na univerzite mali možnosť detailne pozrieť moderné výskumné centrá.



V rámci prehliadky navštívili Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, ktorým PU rozšírila svoje odborné pracoviská o päť laboratórií, ako aj Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, zameriavajúce sa na výskum v oblasti fonetiky a fonológie, jazyka masmédií, prekladu, tlmočenia a detskej reči.



Nechýbala podľa Polačkovej ani obhliadka Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu či návšteva najnovšieho pracoviska UNIPOLAB-u, slúžiaceho prevažne výskumu v oblasti prírodných vied.