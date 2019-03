Prešovskú univerzitu povedie ďalšie štyri roky Peter Kónya

O funkciu rektora sa uchádzal aj úradujúci dekan Filozofickej fakulty Vasil Gluchman, ktorý sa kandidatúry vzdal.

Prešov 19. marca (TASR) – Úradujúci rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya obhájil svoj post na ďalšie funkčné obdobie. V pondelkových (18. 3.) tajných voľbách o tom rozhodol Akademický senát PU. O funkciu rektora sa uchádzal aj úradujúci dekan Filozofickej fakulty Vasil Gluchman, ktorý sa kandidatúry vzdal. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Som veľmi rád, že práca, ktorú sme pred štyrmi rokmi začali, bola ocenená pozitívne a Akademický senát jej vyslovil jasnú podporu, za čo jeho členom úprimne ďakujem," uviedol Kónya po zvolení. Ako pokračoval, hlavným cieľom v nadchádzajúcom funkčnom období bude udržať pozíciu univerzity v slovenskom i medzinárodnom akademickom priestore, dokončiť realizujúce projekty a rozbehnúť nové, aby univerzita napredovala minimálne takým tempom ako doteraz.



"Vo vzťahu k študentom chceme pokračovať v stretávaní sa s akademickými senátormi a priamo riešiť podnety zo strany študentov. V prípade zamestnancov ešte viac stimulovať ich kariérny rast, oceňovať ich prácu, spolupracovať s odbormi či rozšíriť možnosti športových a kultúrnych aktivít zamestnancov v duchu hesla človek na prvom mieste," doplnil rektor, ktorý neopomenul ani podporu umeleckej činnosti na univerzite.



Univerzita podľa jeho slov v rámci stanovených cieľov plánuje dobudovať systém inštitucionálnych vzťahov so samosprávami na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, zintenzívniť spoluprácu so strednými školami a pokračovať vo vytváraní kontaktov so zahraničnými univerzitami, a to aj mimo EÚ.



V rámci investičných a rozvojových aktivít bude univerzita pod vedením rektora Kónyu dbať na ukončenie rekonštrukcie internátov na Ul. 17. novembra, vyvíjať aktivity na získanie nových vyučovacích priestorov a nových priestorov pre študentské domovy. Prioritou bude taktiež rekonštrukcia a zateplenie budovy vo vysokoškolskom areáli a úprava exteriérov objektov PU.



Peter Kónya v rokoch 2003 až 2007 vykonával funkciu prodekana pre rozvoj Filozofickej fakulty PU. V roku 2007 sa stal prorektorom pre vedu, umenie a akreditáciu, v tejto funkcii pôsobil do roku 2015. Po zvolení Akademickým senátom PU ho 14. júla 2015 vymenoval prezident Slovenskej republiky za rektora univerzity. Túto funkciu začal vykonávať 1. augusta 2015. Je autorom mnohých vedeckých monografií a vedeckých prác. Za svoju vedeckovýskumnú činnosť získal v uplynulých rokoch viacero ocenení.