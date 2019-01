Prešovský kraj a univerzita chystajú geoportál s údajmi pre obyvateľov

Z jeho výsledkov bude profitovať občan, samospráva, akademický aj súkromný sektor.

Prešov 22. januára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) spoločne s Prešovskou univerzitou (PU) v Prešove rozšíril oblasť spolupráce týkajúcej sa regionálnej infraštruktúry priestorových informácií a geografických informačných systémov (GIS). Z jej výsledkov bude profitovať občan, samospráva, akademický aj súkromný sektor.



PSK intenzívne pracuje na budovaní komplexnej databázy kvalitných, aktuálnych a otvorených údajov (Open Data). Tá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti. Odborníci z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU v Prešove v rámci projektu s PSK pracujú na interaktívnych mapách bezbariérových prístupov do kultúrnych inštitúcií v PSK, ambulantných pohotovostných služieb v PSK a mape plánu rekonštrukcie ciest v kraji. Mali by byť prístupné v polovici tohto roka.



"Infraštruktúra, ktorá sa buduje, zabezpečí to, aby aj bežný občan mal prístup k týmto informáciám. Samozrejme, že verejná správa môže potom využívať aj sofistikovanejšie spôsoby ich analýzy, aby mohla optimalizovať svoje rozhodovacie procesy. Napríklad o lokalizácii niektorých služieb, aktivít, jednoducho má to ohromne široké využitie," uviedol dekan FHPV PU v Prešove René Matlovič.



Kooperáciu medzi PSK a PU v danej oblasti v utorok aj oficiálne spečatili rektor PU Peter Kónya a predseda PSK Milan Majerský podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci týkajúcej sa Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. "Sme jediní na Slovensku nielen v GIS, ale sme aj jediní, ktorí čerpáme pomoc svetovej banky a spolupracujeme v rámci projektu Catching-up Regions, alebo takzvaných dobiehajúcich regiónov. GIS je jeden zo štyroch segmentov. Som rád, že PU a Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky nám môže v tomto segmente pomôcť, lebo tieto dáta budú v konečnom dôsledku slúžiť pre všetkých obyvateľov kraja," povedal po podpise zmluvy Milan Majerský.



"Už dlhšie obdobie intenzívne spolupracujeme s PKS vo viacerých oblastiach, preto sa teším, že naša vzájomná kooperácia sa opäť rozrastá. Bude prospešná jednak pre kraj, ako aj našu univerzitu," doplnil rektor Peter Kónya.



Zmluva zahŕňa napríklad spoluprácu v oblasti metodickej pomoci pri vytváraní regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) Prešovského kraja, ďalej poskytnutí technických a personálnych kapacít pre testovanie a nasadenie Open Source infraštruktúry geografických informačných systémov, ako aj zapojení študentov univerzity do procesu testovania rSDI, vytvárania geodát či kreovania seminárnych a záverečných prác v súčinnosti s potrebami kraja.