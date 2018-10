Prešovský kraj zruší ku koncu roka šesť krízových centier

Klientom bude v zariadeniach poskytovaná služba do konca roka.

Prešov 19. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zruší ku koncu tohto roka krízové centrá, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Dôvodom je podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej novela zákona, ktorou kraj stratil kompetenciu zabezpečovať výkon opatrení na základe rozhodnutí súdu.



"Túto povinnosť na seba prebralo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR. Týmto krokom sme stratili aj spolufinancovanie týchto zariadení," uviedla pre TASR Jeleňová.



Úlohou krízových stredísk bolo podľa jej slov zabezpečovať vykonávanie opatrení, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádzala v krízovej situácii na základe rozhodnutia súdu. "Novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, účinnou od 1. apríla 2018 sa to zmenilo a túto povinnosť na seba preberajú Centrá pre deti a rodiny, ktoré budú fungovať od 1. januára 2019," vysvetlila hovorkyňa.



"Krízové strediská sčasti financovalo ÚPSVaR SR, ktoré si objednávalo určitý počet miest aj s finančným krytím. Druhá časť bola dofinancovaná z rozpočtu PSK. Zmenou legislatívy by ich ústredie v prípade, že by sme centrá ponechali na poskytovanie služieb cez dobrovoľné pobyty, nefinancovalo. O tieto pobyty zo strany rodičov dlhodobo nebol a nie je záujem. Krízové strediská by boli prázdne a nehospodárne, preto sme prijali rozhodnutie, ako aj ostatné vyššie územné celky (VÚC), že tieto strediská budú zrušené," skonštatovala Jeleňová.



Zrušenie sa dotkne všetkých šiestich krízových stredísk na území kraja. Ide o krízové strediská Centrum sociálnych služieb (CSS) Slnečný dom v Prešove, Domov sociálnych služieb (DSS) Vranov nad Topľou, CSS Garden Humenné, CSS Kežmarok, CSS Zátišie Snina a Domov pre seniorov v Starej Ľubovni.



Klientom bude v zariadeniach poskytovaná služba do konca roka. Po tomto termíne preberie za nich zodpovednosť ÚPSVaR SR, ktoré má podľa Jeleňovej všetky potrebné informácie o každom dieťati.



"Presný počet klientov v tejto chvíli nevieme uviesť, ich počet sa neustále mení, keďže deti sú v krízových strediskách umiestňované na základe rozhodnutia súdu na krátke obdobie. Zvyčajne na pol roka s možnosťou predĺženia do roka," vysvetlila Jeleňová.



V spomínaných šiestich krízových strediskách pracuje takmer 60 zamestnancov. "Pracovnoprávne vzťahy sú výlučne v kompetencii štatutárov zariadení, ktorí budú postupovať v súlade so Zákonníkom práce," dodala Jeleňová.