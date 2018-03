Prešov sa na hodinu zahalí do tmy, na uliciach vypne 9000 svietidiel

Stane sa tak v sobotu 24. marca v čase od 20.30 do 21.30 h.

Prešov 23. marca (TASR) – Mesto Prešov sa pripojí k najväčšej celosvetovej ekologickej aktivite Hodina Zeme vypnutím viac ako 9000 svietidiel verejného osvetlenia na jednu hodinu. Stane sa tak v sobotu 24. marca v čase od 20.30 do 21.30 h. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová. Mesto sa tým hlási k hnutiu, ktoré upozorňuje na globálne otepľovanie, klimatické zmeny a svetelný smog.



"Aj malé ekologické zmeny v každodennom živote dokážu motivovať k veľkým činom," vyzýva Prešovčanov primátorka mesta Andrea Turčanová, aby sa do celosvetovej akcie tiež zapojili. Podľa nej je potrebné na tieto globálne problémy upozorňovať, no zároveň aj reálne pomôcť. "V sobotu na jednu hodinu zhasnite a stlmte svetlá v domácnostiach, firmách a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete," dodala.



Vypnutím verejného osvetlenia počas jednej hodiny sa v Prešove ušetrí 960 kWh elektrickej energie a zároveň sa pritom zníži aj produkcia oxidu uhličitého (CO2) o 365 kilogramov.



Hodina Zeme je globálnym projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je nielen upozorniť na existenciu problémov, ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny či znečisťovanie našej planéty, ale zároveň malými skutkami prispievať k ich riešeniu s cieľom pomôcť ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe.



V rámci tejto najväčšej celosvetovej ekologickej aktivite sa na pár minút ponárajú do tmy aj také monumenty ako Eiffelova veža v Paríži, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro či rímske Koloseum.