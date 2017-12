Silvestrovské oslavy v Prešove budú patriť domácim

V rámci silvestrovských osláv bude od 22.00 h uzavretá Hlavná ulica. Toto obmedzenie potrvá do 1.00 h nasledujúceho dňa.

Prešov 30. decembra (TASR) – Metropola Šariša bude počas silvestrovských osláv patriť domácim. Na pódiu totiž obyvatelia i návštevníci centra mesta uvidia známu kapelu Heľenine oči a tamojšiu skupinu Akustika. Program začne v nedeľu (31.12.) už dve hodiny pred polnocou.



"Prvé minúty nového roka budeme vítať tradične zdravicou primátorky a veľkolepým ohňostrojom. Prešovčania sa po ňom môžu tešiť aj na diskotéku v podaní DJ Fonboxa," uviedla pre TASR hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová. Celkové náklady na tohtoročné oslavy predstavujú sumu 12.000 eur, z čoho 3000 eur je vyčlenených na ohňostroj.



Hovorkyňa zároveň upozornila, že v rámci silvestrovských osláv bude od 22.00 h uzavretá Hlavná ulica. Toto obmedzenie potrvá do 1.00 h nasledujúceho dňa. "Premávka bude presmerovaná po priľahlých uliciach a trolejbusová doprava bude nahradená autobusovou," doplnila.



Podľa jej ďalších slov by mali mať obyvatelia na mysli aj to, že v meste platí nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje používanie zábavnej pyrotechniky. Vyčlenené druhy je na území Prešova zakázané používať počas celého roka s výnimkou silvestrovskej noci, a to od 22.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa, teda Nového roka.



Zároveň nie je dovolené ich používanie vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy. "Používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené vo VZN, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie," uvádza sa na oficiálnej webovej stránke mesta.