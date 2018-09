Súčasťou knižničného festivalu v Prešove je piknikové čítanie

Verejnosť sa podľa riaditeľky v stredu večer bude môcť v Bosákovom dome stretnúť s autormi a hosťami, ktorí prijali pozvanie na festival.

Prešov 26. septembra (TASR) – Trojdňový knižničný festival Prešov číta rád, ktorý sa začal v stredu, ponúka množstvo sprievodných podujatí. Jeho 13. ročník organizuje Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.



"Každý rok sa snažíme v rámci festivalu priblížiť knihu viac verejnosti a vyzdvihnúť ju z čitateľskej intimity na svetlo. Myslím si, že už sa to aj stalo tradíciou v Prešove u obyvateľov, ale aj v školách, pretože nás oslovujú školy samy. Osvedčilo sa nám Piknikové čítanie, takže sme vyzvali školy, verejnosť nielen v Prešove a okolí, ale na celom svete, aby sa k nám pridali a išli von, do prírody aspoň chvíľu prečítať si nejaký úryvok, fejtón alebo peknú myšlienku," uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Marta Skalková.



Zapojení dobrovoľníci majú za úlohu svoj knižný piknik odfotografovať a pod hashtagmi #piknikovecitanie a #presovcitarad poslať knižnici e-mailom alebo cez Facebook. Výsledkom bude čitateľská pikniková mapa Prešova a sveta.



Verejnosť sa podľa riaditeľky v stredu večer bude môcť v Bosákovom dome stretnúť s autormi a hosťami, ktorí prijali pozvanie na festival.



O 17. h etnologička Katarína Nádaská predstaví v Centre regionálnych dokumentov slovenské zvyky, obrady, farby, chute, vône a mágiu. O hodinu neskôr v Bylinkovej čitárni bude predstavenie hostí festivalu spojené s rozprávaním príbehu profesionálnym rozprávačom príbehov Martinom Hakom.



Besedy v pobočkách knižnice a školách sa začnú vo štvrtok (27.9.) o 8.30 h a potrvajú do 12.30 h. V Detskej knižnici Slniečko bude beseda s etnologičkou Nádaskou na tému Od perinky do truny, v rámci ktorej priblíži rodinné tradície. Ako hudobný hosť sa predstaví Detský folklórny súbor Šarišanček.



Zábavná literárna talkshow U nás lepšie ako doma s Dadom Nagyom a hosťami festivalu sa začne vo štvrtok (27.9.) o 18. h. Ako hudobný hosť sa v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského predstaví hudobná skupina Hrdza.



V piatok (28.9.) budú pokračovať besedy v pobočkách knižnice a školách.