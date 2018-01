Úrad Prešovského kraja sa zoštíhlil, hľadá expertov na niektoré posty

V evidenčnom stave počtu pracovníkov Úradu Prešovského samosprávneho kraja je 45 zamestnancov platených z európskych dotácií, ich mzda sa refunduje vo výške 95 percent.

Prešov 25. januára (TASR) – Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zoštíhlil. Kým k poslednému dňu minulého roka mal 210 zamestnancov, k 31. januáru ich bude 196. Z manažérskeho postu odišiel vedúci odboru školstva Karol Lacko, ktorý bol v dôchodkovom veku. Aktuálne je na túto funkciu vypísané výberové konanie. Nový riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga povedal, že zmeny na úrade by nenazval personálnym auditom, ale na niektoré pozície hľadajú odborníkov.



„Potrebujeme mať naozaj ľudí, ktorí sú profesionálne zdatní, sú expertmi vo svojej oblasti, sú vnímaní širokou verejnosťou ako odborníci a zároveň sú to ľudia, ktorí dôverujú predsedovi (Milan Majerský), dokážu sa stotožniť s jeho programom, s ktorým išiel do volieb. Za tým nehľadajte žiadnu politiku, žiadne politické ťahy. Takže potrebujeme tam naozaj zložiť expertný tím. Nie je to iba o tom, že by sme teraz mali vymieňať iba vedúcich oddelení a odborov. Ale potrebujem dostať aj ľudí – odborníkov na nižšie pozície, ktorí budú expertmi v danej oblasti a túto zvládnu. Zatiaľ niektorí vedúci odborov a oddelení aj zamestnanci túto moju predstavu nespĺňajú,“ povedal Cvoliga.



Ďalej doplnil, že v evidenčnom stave počtu pracovníkov Úradu PSK je 45 zamestnancov platených z európskych dotácií, ich mzda sa refunduje vo výške 95 percent. Stav zamestnancov sa bude hýbať, nie je to iba o počtoch. Riaditeľ úradu povedal, že jeho snahou je, aby sa niektoré pozície kumulovali, hlavným cieľom však je, aby sa ľudia na úrade zhostili tej agendy, ktorú majú.



„Momentálne máme veľký otáznik na odbore regionálneho rozvoja, takisto na odbore financií. Odbor dopravy bol dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaný,“ konštatoval Cvoliga. Od nového vedenia odboru školstva očakáva, že pripraví zásadnú reformu. Na regionálnom rozvoji potrebuje tím ľudí, ktorí pokryjú iniciatívu smart technológií, ale tiež rozbehnú proces, ktorý odvráti zaostávanie regiónu.



Predseda PSK Majerský informoval, že ich snahou bude tiež omladiť rady učiteľov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Rokoval o tom aj s rektorom Prešovskej univerzity Petrom Kónyom, aby absolventi učiteľských odborov boli motivovaní ostať v regióne. Aktuálne je 170 dôchodcov zamestnaných v školách, ktoré zastrešuje PSK. Z úradu išiel list adresovaný riaditeľom škôl, aby sa touto situáciou zaoberali a snažili sa ju riešiť dohodou aj s odstupným.