V Prešove začala prvá tohtoročná kosba verejnej zelene

V Prešove sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát. Výnimkou je líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, ktorú kosia štyri- až päťkrát.

Prešov 2. mája (TASR) - Prvé kosenie verejnej zelene v Prešove začalo tento týždeň. Po jednotlivých mestských častiach sa postupne kosí líniová a parková zeleň. Ako spresnil tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták, prvá kosba začala v zmysle schváleného harmonogramu od pondelka 30. apríla a potrvá do 7. júna. Kosiť sa budú verejné plochy vo vlastníctve mesta, vo všetkých jeho mestských častiach. Termíny uvedené v harmonograme sú orientačné a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu presúvať.



V Prešove sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát. Výnimkou je líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, ktorú kosia štyri- až päťkrát. Rovnako aj centrum mesta, kde sa už prvá kosba v tomto roku uskutočnila, a tu sa kosí podľa potreby aj viackrát do roka.



V niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme bez potreby využívania umelých hnojív.



Konkrétne termíny o kosbe v jednotlivých lokalitách mesta sú zverejnené na webstránke mesta v časti Kosenie verejnej zelene v meste Prešov.