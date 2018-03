V prešovskej obradnej sieni menia okná, sobáši sa v iných priestoroch

S opravami súvisí aj dočasné uzavretie parkoviska pri obradnej sieni na Jarkovej ulici.

Prešov 6. marca (TASR) – Obradná sieň Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici je dočasne zatvorená. Dôvodom je rekonštrukcia budovy. Sobáše sa v tomto prechodnom období vykonávajú v bývalej malej radnej sieni Mestského úradu na Hlavnej ulici, ktorá prešla obnovou pred dvomi rokmi. Ostatné občianske obrady budú v priestoroch historickej sály Čierny orol Parku kultúry a oddychu. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.



Súčasťou rekonštrukčných prác je výmena všetkých okien. Cez budovu obradnej siene sa nedá prechádzať ani do priestorov úradu na Hlavnej ulici. S opravami súvisí aj dočasné uzavretie parkoviska pri obradnej sieni na Jarkovej ulici.



Grejták uviedol, že súčasní snúbenci sa v najbližších týždňoch môžu sobášiť v priestoroch, v ktorých mali svadbu ich starí rodičia. Pretože pred niekoľkými desaťročiami bola dnešná malá radná sieň sobášnou miestnosťou, kde sa vykonávali civilné sobáše. V PKO sa tiež istý čas sobášilo. Teraz tu budú dočasne obrady, na ktoré mesto pozýva väčšie množstvo občanov, ako stretnutia s jubilantmi či uvítanie detí do života.



Tieto zmeny budú platiť až do odvolania, teda do skončenia rekonštrukčných prác.