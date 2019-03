V rámci grantového programu Šariš rozdelia ľuďom 16.000 eur

O príspevok sa môžu do 30. apríla uchádzať slovenské mimovládne subjekty registrované ministerstvom vnútra.

Prešov 18. marca (TASR) – Neziskové organizácie či občianske združenia z Prešovského kraja môžu aj tento rok požiadať o podporu v rámci 17. ročníka grantového programu Šariš ľuďom.



"Aj v tomto ročníku radi podporíme tých, ktorých práca a úsilie sú inšpiráciou pre nás všetkých," uviedla správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš Štefánia Lenzová.



O príspevok sa môžu do 30. apríla uchádzať slovenské mimovládne subjekty registrované ministerstvom vnútra. Každý zo žiadateľov môže predložiť výhradne jeden projekt, ktorým sa bude uchádzať o časť z celkovej sumy 16.000 eur. Výsledky budú zverejnené do 28. júna.



Hodnotiť jednotlivé projekty budú môcť aj ľudia vo verejnom hlasovaní prostredníctvom webstránky www.sarisludom.sk od 29. júna do 26. augusta. Organizácia, ktorej projekt si získa najviac priaznivcov, bude odmenená sumou 1000 eur.



V rámci grantového programu bolo za posledných 17 rokov rozdelených viac ako 300.000 eur na celkovo 159 projektov.